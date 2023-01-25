Какое будущее у депозитов? О возможностях и вызовах рассказали эксперты COMINBANK

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Даже в стабильный период самый оптимальный вариант финансового поведения – хранение и приумножение состояния. Это подтверждают специалисты по финансовой грамотности и психологи. Что уж говорить о временах настоящей турбулентности, в эпицентре которой оказались и вот уже год как находятся украинцы.

Сейчас уже можно с уверенностью заявить — врагу не удалось дестабилизировать банковскую систему Украины. Государство, Национальный банк Украины и финансовые учреждения действовали в течение года максимально слаженно и продемонстрировали совершенную синергию. Банковская система сейчас работает бесперебойно, предоставляя финансовые услуги физическим лицам и бизнесу.

Более того, кроме введения успешных мер в сфере валютного регулирования, государство взяло на себя обязательство гарантировать 100% вкладов для физических лиц в течение действия военного положения и три месяца после его окончания. Не имеет значения – речь идет о депозите на определенный срок, или касается средств на банковском счете, вкладчикам гарантируется выплата всей суммы, независимо от типа валюты. Она будет производиться в гривнах по официальному курсу НБУ.

Но стоит признать, что сейчас уменьшилось количество инструментов, которые позволили бы хранить деньги или инвестировать. Вместе с этим на фоне войны многие задумались над оптимизацией хранения средств.

Рост спроса именно на депозитные программы в банке COMINBANK начали фиксировать с мая 2022 года. Банк вот уже 30 лет оказывает услуги частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям. За прошлый, сверхсложный для всей страны год банк даже открыл еще шестнадцать новых отделений.

Принимая во внимание тот факт, что риска обвала финансового рынка не прогнозируется, потребители стали активнее пользоваться депозитными продуктами. Движущей силой здесь стало также то, что власти и НБУ ввели гарантированную выплату по депозитам физическим лицам на время военного положения. А значит, волноваться о том, что деньги потеряются, не стоит. Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернет их с депозита, даже если банк не выдержит испытания временем и обстоятельствами, и уйдет с рынка.

Учитывая все эти факторы, COMINBANK сделал шаг навстречу потребностям граждан и сделал более доступными минимальные вклады: сейчас в банке можно открыть депозит на сумму от 1000 грн или от 100 долларов.

"Когда началась война, некоторые принимали решение забирать деньги с депозитов или выдержать паузу по размещению средств, ведь люди боялись неопределенности, — говорит Борис Рафалович, заместитель Председателя правления COMINBANK. — Однако руководство государства вместе с НБУ справились с этим вызовом, кризиса не произошло и сейчас ситуация в банковской системе довольно стабильная и регулируемая. Банки успешно продолжают свою деятельность и развитие: в 2022 году мы почти на 50% увеличили сеть присутствия, внедрили новые депозитные программы, на которые сегодня наблюдается большой спрос".

Сейчас в топе популярных депозитов от COMINBANK – "Выгодный курс" и "Максимальный доход". Высокая доходность, которую клиенты могут получить по условиям последнего – до 18,75% годовых. Это один из лучших инструментов пассивного заработка – сбережения клиентов, и работают на экономику и финансовый фронт, и приносят выгодный процентный доход.

К тому же, по версии финансового портала Prostobank.ua, депозит "Максимальный доход" вошел в ТОП-18 лучших депозитных программ в гривне сроком на один месяц.

Депозит "Выгодный курс" – это так называемый конвертационный депозит, условиями которого предусмотрена возможность покупки валюты по выгодному курсу при размещении средств на депозите сроком от 3-х месяцев. Курс по такому депозиту, как правило, на 10-15% выгоднее, чем в обменных пунктах.

Минимальная сумма вклада – 500 долларов США/евро.

Вместе с тем, что депозитные программы не теряют популярности и в новом 2023 году, в COMINBANK прогнозируют, что они будут и дальше оставаться лидерами среди банковских продуктов.

СПРАВКА

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) — универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. Количество отделений банка по состоянию на сентябрь 2022 года – 55 по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

АО "КОМИНБАНК" (cib.com.ua)