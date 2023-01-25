Яке майбутнє у депозитів? Про можливості і виклики розповіли експерти COMINBANK

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Навіть у стабільний період найоптимальніший варіант фінансової поведінки – зберігання і примноження статків. Це засвідчують спеціалісти із фінансової грамотності й психологи. Що вже казати про часи справжньої турбулентності, в епіцентрі якої опинилися і ось уже рік як перебувають українці.

Нині уже можна впевнено заявити — ворогові не вдалося дестабілізувати банківську систему України. Держава, Національний банк України й фінансові установи діяли протягом року максимально злагоджено й продемонстрували досконалу синергію. Банківська система нині працює безперебійно, надаючи фінансові послуги фізичним особам і бізнесу.

Більше того, окрім запровадження успішних заходів у сфері валютного регулювання, держава узяла на себе зобов’язання гарантувати 100% вкладів для фізичних осіб протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його закінчення. Не має значення – йдеться про депозит на окреслений термін, а чи стосується коштів на банківському рахунку, вкладникам гарантується виплата усієї суми, незалежно від типу валюти. Вона здійснюватиметься у гривнях за офіційним курсом НБУ.

Але варто визнати, що нині поменшало інструментів, які б дозволили зберігати гроші або ж інвестувати. Разом із цим на тлі війни багато хто замислився над оптимізацією зберігання коштів.

Зростання попиту саме на депозитні програми у банку COMINBANK почали фіксувати іще з травня 2022 року. Банк ось уже 30 років надає послуги приватним особам, малому та середньому бізнесу, а також великим підприємствам. За минулий, надскладний для всієї країни рік, банк навіть відкрив ще шістнадцять нових відділень.

Зваживши на те, що ризику обвалу фінансового ринку не прогнозується, споживачі почали активніше користуватися депозитними продуктами. Рушієм тут стало також те, влада та НБУ ввели гарантовану виплату по депозитах фізичним особам на час воєнного стану. А отже хвилюватися про те, що гроші втратяться не варто. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поверне їх з депозиту, навіть якщо банк не витримає випробування часом і обставинами, й піде з ринку.

Враховуючи усі ці фактори, COMINBANK зробив крок назустріч потребам громадян й зробив доступнішими мінімальні вклади: наразі в банку можна відкрити депозит на суму від 1000 грн або від 100 доларів.

"Коли почалася війна, дехто приймав рішення забирати гроші з депозитів або витримати паузу щодо розміщення коштів, адже люди боялися невизначеності, — каже Борис Рафалович, заступник Голови правління COMINBANK. — Однак, керівництво держави разом з НБУ впоралися з цим викликом, кризи не сталося і наразі ситуація у банківській системі є доволі стабільною і регульованою. Банки успішно продовжують свою діяльність і розвиток: у 2022-му ми майже на 50% збільшили мережу присутності, впровадили нові депозитні програми, на які сьогодні спостерігається неабиякий попит".

Зараз у топі найпопулярніших депозитів від COMINBANK – "Вигідний курс" та "Максимальний дохід". Найвища дохідність, яку клієнти можуть отримати за умовами останнього – до 18,75% річних. Це один із кращих інструментів пасивного заробітку – заощадження клієнтів як працюють на економіку та фінансовий фронт, так і приносять вигідний відсотковий дохід.

До того ж, за версією фінансового порталу Prostobank.ua депозит "Максимальний дохід" увійшов у ТОП-18 кращих депозитних програм у гривні строком на один місяць.

Депозит "Вигідний курс" — це так званий конвертаційний депозит, умовами якого передбачено можливість купівлі валюти за вигідним курсом при розміщенні коштів на депозиті строком від 3-х місяців. Курс за таким депозитом, як правило, на 10-15% вигідніший, аніж в обмінних пунктах.

Мінімальна сума вкладу — 500 доларів США/євро.

Разом з тим, що депозитні програми не втрачають популярності й у новому 2023 році, у COMINBANK прогнозують, що вони й надалі лишатимуться лідерами серед банківських продуктів.

ДОВІДКА

Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. Кількість відділень банку станом на вересень 2022 року — 55 по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Власником 100% акцій банку є Стефан Пол Пінтер — засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

АТ "КОМІНБАНК" (cib.com.ua)