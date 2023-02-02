"Суд продолжает быть официантом у заказчиков из одного кабинета": СМИ привели слова Палатного об отстранении Атрошенко от должности

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Львовский апелляционный суд выполнил политический заказ, отстранив мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности. Об этом заявил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный, передает "Апостроф".

"Вчера Львовский телефонно-апелляционный суд выполнил политический заказ против мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Один человек с другого уголка страны по звонку отстранил на год человека, которого выбрали более 77% избирателей Чернигова. Еще раз: за Атрошенко проголосовал 300-тысячный город, за судью, который его отстранил, — никто. Это решение суда – свидетельство того, что телефонное право в Украине до сих пор сильнее закона. Что политические понятия сильнее демократии. Что суд продолжает быть официантом у заказчиков из одного кабинета", — заявил Артур Палатный.

СМИ также привели его слова о том, что Атрошенко наказали таким образом за то, что в начале войны под обстрелами он организовал эвакуацию своей жены и детей, а сам остался защищать Чернигов.

Также Палатный отметил, передают СМИ, что борьба за демократию и самоуправление в Украине не прекратится.

"То количество граждан, городских голов, лидеров громад, которые пришли поддержать демократию, а также представителей украинских и зарубежных медиа, свидетельствует, что борьба только начинается. Мы будем сражаться за местное самоуправление. Мы будем жестко отстаивать демократию в Украине! Поэтому будет иск в Евросуд по правам человека и жалоба в Высший совет правосудия. Потому что только уважение к такой ценности, как демократия, является билетом Украины в цивилизованный мир", — подчеркнул Артур Палатный.