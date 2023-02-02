Палатний про відсторонення Атрошенка від посади: Суд продовжує бути офіціантом у замовників з одного кабінету, - ЗМІ

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Львівський апеляційний суд виконав політичне замовлення, відсторонивши мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади. Про це заявив голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка", керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний, передає "Апостроф".

"Вчора Львівський телефонно-апеляційний суд виконав політичне замовлення проти мера Чернігова Владислава Атрошенка. Одна людина з іншого куточку країни по дзвінку відсторонила на рік людину, яку обрали понад 77% виборців Чернігова. Ще раз: за Атрошенка проголосувало 300-тисячне місто, за суддю, який його відсторонив, —ч ніхто. Це рішення суду — свідчення того, що телефонне право в Україні до цих пір сильніше закону. Що політичні поняття сильніше демократії. Що суд продовжує бути офіціантом у замовників з одного кабінету", — заявив Артур Палатний.

ЗМІ також привели його слова щодо того, що Атрошенка покарали таким чином за те, що на початку війни, під обстрілами він організував евакуацію своєї дружини та дітей, а сам залишився обороняти Чернігів.

Також Палатний наголосив, передають ЗМІ, що боротьба за демократію та самоврядування в Україні не припиниться.

"Та кількість громадян, міських голів, лідерів громад, які прийшли підтримати демократію, а також представників українських та закордонних медіа свідчить, що боротьба лише починається. Ми будемо боротися за місцеве самоврядування. Ми будемо жорстко відстоювати демократію в Україні! Тому буде позов до Євросуду з прав людини та скарга до Вищої ради правосуддя. Бо лише повага до такої цінності, як демократія, є квитком України в цивілізований світ", — підкреслив Артур Палатний.