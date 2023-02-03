Благодаря "зерновому коридору" у GNT Group есть стабильные перспективы погашения кредитов перед Argentem и Innovatus – владельцы бизнеса

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С началом работы "зернового коридора" у GNT Group возникли стабильные перспективы погашения долга перед хедж-фондом Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners. Одесский порт стал одним из немногих трудоспособных портов Украины. Об этом в интервью "Бизнес Цензору" рассказали владельцы GNT Group – Владимир Науменко и Сергей Гроза, комментируя обвинения кредиторов в невыплате долга и непрозрачной деятельности группы компаний.

По словам бизнесменов, то, что группа компаний сможет выплачивать кредит понимали в ACP.

"Подтверждением является сопроводительное письмо господина Паттона (регионального руководителя Argentem Creek Partners Джона Паттона – Ред.) к упомянутому проекту соглашения об отсрочке платежей. Он утверждал, что кредиторы согласны с тем, что терминал GNT обладает потенциалом стать стратегическим активом. Поэтому они продолжают искать пути совместной работы с владельцами группы", – отметил Сергей Гроза.

В свою очередь Владимир Науменко сообщил, что осенью 2022 года GNT Group была готова рассчитаться по долгам и предлагала кредиторам два варианта.

"Во-первых, за счет текущей коммерческой деятельности. В декабре 2022 года мы предложили выплачивать кредиторам часть нашей ежемесячной прибыли. Во-вторых, параллельно мы предложили совместно и прозрачно искать инвестора или покупателя для нашего бизнеса или его части", – рассказал бизнесмен.

По его словам, владельцы компаний вернулись к активным поискам стратегических инвесторов.

"Нашими последними контактами были Abu Dhabi Ports (ADQ) и Yas Holdings (Elite Agro). Это было в декабре 2022 года. Но внезапные юридические и информационные атаки на нашу компанию со стороны ACP осложнили дальнейшие переговоры", – отметил Науменко.

По информации владельцев GNT Group, 20 декабря АСР внезапно инициировала процедуры по принудительному взысканию долга. Письмо с требованием было отправлено примерно за два часа до того времени, когда компания GNT Group должна была погасить долг.

В этот же день представители ACP через регистраторов предприняли попытки изменить менеджмент компаний группы.

"Другими словами, еще в первой половине декабря мы говорили о реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNT Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности (о чем есть наша переписка с господином Паттоном). А в конце декабря кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании", – рассказал Гроза.

По словам владельцев, GNT Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на сумму $75 млн в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus Capital Partners – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с россией их погашение было затруднено. Но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам.

В конце декабря представители Argentem Creek Partners, действовавшие по доверенности, сменили юридические адреса управляющих компаний GNT Group из Одессы на Львов. А также инициировали в Украине смену директоров компаний, которые отгружают зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту. Это противоречит условиям корпоративного договора, согласно которому представитель кредитора мог назначить только коммерческих директоров (с правом подписи) без смены директоров компаний. Этот обеспечительный инструмент был необходим для того, чтобы кредитор имел возможность влиять на коммерческие решения операционных компаний. И такой шаг был бы логичен и прозрачен.

Напомним, в январе "Кернел" подписал соглашение с кредиторами, в частности с Natixis, ING, EBRD и EIB, об освобождении от погашения до 30 июня 2023 года двух траншей гарантированных кредитов по $300 млн каждый со ставкой 6,5 погашения соответственно в 2024 и 2027 гг. Как сообщил холдинг, отсрочка платежей по долгам требуется из-за сложностей, связанных с российским вторжением в Украину и логистикой при экспорте зерна и растительного масла. При этом группа компаний подчеркнула, что отсрочка выплаты кредита обеспечит необходимую финансовую стабильность для работы в условиях вторжения РФ в Украину.