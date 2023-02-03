Завдяки "зерновому коридору" у GNT Group є стабільні перспективи погашення кредитів перед Argentem та Innovatus – власники бізнесу

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З початком роботи "зернового коридору" у GNT Group виникли стабільні перспективи погашення боргу перед хедж-фондом Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners. Одеський порт став одним із небагатьох працездатних українських портів. Про це у інтерв’ю "Бізнес Цензору" розповіли власники GNT Group – Володимир Науменко та Сергій Гроза, коментуючи звинувачення кредиторів у невиплаті боргу та непрозорій діяльності групи компаній.

За словами бізнесменів, те, що група компаній зможе виплачувати кредит розуміли в ACP.

"Підтвердженням є супровідний лист пана Паттона (регіонального керівника Argentem Creek Partners Джона Паттона. – Ред.) до згаданого проекту угоди про відстрочку платежів. Він стверджував, що кредитори згодні з тим, що термінал GNT має потенціал стати стратегічним активом. Тому вони продовжують шукати шляхи спільної роботи із власниками групи", – зазначив Сергій Гроза.

У свою чергу Володимир Науменко повідомив, що восени 2022 року GNT Group була готова розрахуватися за боргами і пропонувала кредиторам два варіанти.

"По-перше, за рахунок поточної комерційної діяльності. У грудні 2022 року ми запропонували виплачувати кредиторам частину нашого щомісячного прибутку. По-друге, паралельно ми запропонували спільно та прозоро шукати інвестора чи покупця для нашого бізнесу чи його частини", – розповів бізнесмен.

За його словами, власники компаній повернулися до активних пошуків стратегічних інвесторів.

"Нашими останніми контактами були Abu Dhabi Ports (ADQ) та Yas Holdings (Elite Agro). Це було у грудні 2022 року. Але раптові юридична та інформаційна атаки на нашу компанію з боку ACP ускладнили подальші переговори", – зазначив Науменко.

За інформацією власників GNT Group, 20 грудня АСР раптово ініціювала процедури з примусового стягнення боргу. Лист із вимогою було надіслано приблизно за дві години до того часу, коли компанія GNT Group мала погасити борг.

Цього ж дня представники ACP через реєстраторів здійснили спроби зміни менеджменту компаній групи.

"Іншими словами, ще в першій половині грудня ми говорили про реструктуризацію боргових зобов'язань, щоб не втратити робочий капітал GNT Group, що призвело б до зниження показників її діяльності (про що є наше листування з паном Паттоном). А наприкінці грудня кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення компанії", – розповів Гроза.

За словами власників, GNT Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на суму $75 млн 2019 році під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. А у Innovatus Capital Partners – у 2021 році на $20 млн під заставу подвійного покриття зерном та корпоративними правами. Через війну з росією їх погашення було ускладнено. Але з початком роботи "зернового коридору" з’явились можливості розрахунків по кредитам.

У кінці грудня представники Argentem Creek Partners, що діяли за довіреністю, змінили юридичні адреси управляючих компаній GNT Group з Одеси на Львів. А також ініціювали в Україні зміну директорів компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту. Це суперечить умовам корпоративного договору, згідно з яким представник кредитора міг призначити лише комерційних директорів (з правом підпису) без зміни директорів компаній. Цей забезпечувальний інструмент був потрібний для того, щоб кредитор мав можливість впливати на комерційні рішення операційних компаній. І такий крок був би логічним та прозорим.

Нагадаємо, у січні "Кернел" підписав угоду з кредиторами, зокрема з Natixis, ING, EBRD та EIB, про звільнення від погашення до 30 червня 2023 року двох траншів гарантованих кредитів по $300 млн кожен зі ставкою 6,5 погашення відповідно у 2024 та 2027 рр. Як повідомив холдинг, відстрочка платежів за боргами потрібна через складнощі, пов'язані з російським вторгненням в Україну і логістикою при експорті зерна та олії. При цьому група компаній наголосила, що відстрочення виплати кредиту забезпечить необхідну фінансову стабільність для роботи за умов вторгнення РФ в Україну.