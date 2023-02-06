Требовали сигарет и коньяк: помощника теробороны до смерти избили на глазах жены и сына

Всем обвиняемым — чуть больше 20 лет. По версии следствия, они избивали мужчину в том числе из-за того, что не получили от него сигарет и спиртного.

Related video

В понедельник, 6 февраля, в Голосеевском районном суде началось слушание по делу трех молодых людей, которые, как считает сторона обвинения, до смерти избили 47-летнего жителя столицы Александра Дембицкого. Об этом сообщает "ТСН".

Всем обвиняемым — немногим более 20 лет, по версии следствия, они избивали мужчину в том числе из-за того, что не получили от него сигарет.

Этот случай произошел летом прошлого года. Между группой молодых людей и 47-летним Дембицким, который отдыхал вместе с семьей у озера, разгорелся конфликт. Молодые люди принялись избивать мужчину на глазах у 4-летнего сына, от полученных ударов мужчина умер на месте.

По словам жены погибшего Юлии, в тот день они праздновали день рождения сотрудника.

"Мы уже собирались ехать, но подошел парень из соседней компании. Посидел, выпил и ушел", — пояснила женщина.

По ее словам, спустя некоторое время парень вернулся уже с другом и потребовал коньяку и сигарет, на что им посоветовали зарабатывать, а не просить. Словесная перепалка переросла в драку.

"Мужа били руками, ногами, его били несколько парней, все закончилось трагически", — пояснила жена погибшего, добавив, что он умер от кровоизлияния в мозг.

Этот случай произошел на глазах ее 4-летнего сына. По словам женщины, ребенок помнит день трагедии и называет отца ангелом.

"Сын говорит, что просил не ехать туда, на это я ему ответила, что мы не могли знать заранее, что произойдет", — пояснила женщина.

У Александра Дембицкого, который, ко всему прочему, помогал территориальной обороне Киева, осталось трое детей.

Со слов его жены, к ней обратилась мать одного из обвиняемых и попросила прощения. После общения с ней Юлия Дембицкая направила в суд ходатайство о смягчении меры пресечения обвиняемого на домашний арест. Но суд все же оставил всех обвиняемых под стражей.

Напомним, что в Киевской области продавец магазина остановила грабителя с палкой. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, женщина смогла выгнать злоумышленника, которого в дальнейшем задержала полиция.

Ранее Фокус сообщал, что власти Киева опровергли сообщения о том, что коммунальщики выдают повестки в военкомат. Председатель Голосеевской РГА объяснил, что уведомления о необходимости прийти в центр комплектования имеют право вручать только их сотрудники.