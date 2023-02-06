Вимагали цигарки та коньяк: помічника тероборони до смерті побили на очах дружини та сина

Всім обвинуваченим – трохи більше як 20 років. За версією слідства, вони били чоловіка зокрема через те, що не отримали від нього цигарок та спиртного.

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У понеділок, 6 лютого, у Голосіївському районному суді розпочалося слухання у справі трьох молодих людей, які, як вважає сторона звинувачення, до смерті побили 47-річного мешканця столиці Олександра Дембіцького. Про це повідомляє ТСН.

Всім обвинуваченим — трохи більше як 20 років, за версією слідства, вони били чоловіка, зокрема через те, що не отримали від нього цигарок.

Цей випадок трапився влітку минулого року. Між групою молодих людей та 47-річним Дембіцьким, який відпочивав разом із родиною біля озера, розгорівся конфлікт. Молоді люди почали бити чоловіка на очах 4-річного сина, від отриманих ударів чоловік помер на місці.

За словами дружини загиблого Юлії, того дня вони святкували день народження співробітника.

"Ми вже збиралися їхати, але підійшов хлопець із сусідньої компанії. Посидів, випив і пішов", — пояснила жінка.

За її словами, згодом хлопець повернувся вже з другом і зажадав коньяку та цигарок, на що їм порадили заробляти, а не просити. Словесна суперечка переросла у бійку.

"Чоловіка били руками, ногами, його били кілька хлопців, все закінчилося трагічно", — пояснила дружина загиблого, додавши, що він помер від крововиливу в мозок.

Цей випадок трапився на очах її 4-річного сина. За словами жінки, дитина пам'ятає день трагедії та називає батька ангелом.

"Син каже, що просив не їхати туди, на це я йому відповіла, що ми не могли знати наперед, що станеться", — пояснила жінка.

В Олександра Дембіцького, який, до всього іншого, допомагав територіальній обороні Києва, залишилося троє дітей.

За словами його дружини, до неї звернулася мати одного з обвинувачених і попросила вибачення. Після спілкування з нею Юлія Дембіцька направила до суду клопотання про пом'якшення запобіжного заходу обвинуваченого на домашній арешт. Але суд все ж таки залишив усіх обвинувачених під вартою.

Нагадаємо, що в Київській області продавчиня магазину зупинила грабіжника з ціпком. За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, жінка змогла вигнати зловмисника, якого надалі затримала поліція.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Києва спростувала повідомлення про те, що комунальники видають повістки у військкомат. Голова Голосіївської РДА пояснив, що повідомлення про необхідність прийти до центру комплектування мають право вручати лише їхні співробітники.