Киев попал в антирейтинг городов с наиболее загрязненной атмосферой: названа причина

Вместе со столицей в антирейтинг попали польский Краков и словацкая Братислава. Лидерами традиционно стали азиатские города.

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Украинская столица оказалась в антирейтинге городов, где один из наиболее грязных воздухов в атмосфере. Об этом свидетельствует рейтинг компании IQAir.

По состоянию на 9 февраля Киев занимает 11 место в мировом антирейтинге городов, где выявлено наиболее грязную атмосферу. В 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц.

Главной причиной этой проблемы являются двигатели внутреннего сгорания. Среди европейских городов, которые попали в десятку рейтинга словацкая Братислава — 9 место, а также польский Краков, который замыкает тройку.

[ + – ] Антирейтинг городов с загрязнением воздуха по сотсоянию на 9 февраля Фото: IQAir

В антилидерах по-прежнему Дакка, Бангладеш, а также Мумбаи, Индия. Там воздух загрязнен сильнее всего.

Транспортные средства производят около 30% всех выбросов углекислого газа на планете, что производит к загрязнению атмосферы. Специалисты советуют чаще использовать общественный транспорт, дабы сократить выбросы.

Сама проблема загрязнения воздуха имеет тяжелые последствия для здоровья, так как треть смертей в мире от инсульта, рака легких или других сердечных заболеваний обусловлена именно этим.

Напомним, ранее аналитики рассказывали, за сколько в Украине можно купить однокомнатную квартиру по состоянию на 6 февраля. Рейтинг цен показывает, что за последние несколько месяцев недвижимость стала дешевле только в Киеве, а Львов начал постепенно догонять столицу.

Также 31 января Украина поднялась в мировом рейтинге борьбы с коррупцией и заняла 116 место, о чем сообщает портал Transparency International Ukraine. Набранные Украиной 33 балла являются самым высоким показателем для нее с момента запуска обновленной методологии (CRI). За последние 10 лет рейтинг страны вырос на 8 баллов.