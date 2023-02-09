Украинские дети на польских полях, а по РФ нанесут ядерный удар: что нового пишут в России

Related video

На прошлой неделе российская пропаганда создала целый ряд новых фейков. Их она использует как для информационных атак на украинцев, так и на весь мир. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал пять самых громких месседжей россиян за прошедшую неделю и опроверг их.

Играть по теме отключений света кремлевские пропагандисты начали еще в октябре 2022 года. Сейчас они транслируют почти те же месседжи. К примеру, сейчас в Telegram-каналах распространили информацию о том, что отключения в некоторых украинских регионах станут более продолжительными и люди будут оставаться без электроэнергии сутки или дольше. Все это предоставляется под соусом очень "официальной" информации. Однако такое заявление нельзя найти на страницах местных властей, "ДТЭК", "Укрэнерго" и т.д.

Для дискредитации власти пропагандисты часто начали освещать темы, как в Украине негуманно выдают мужчинам повестки в военкомат. В частности, на прошлой неделе они распространили фейк о том, как мобилизуют таксистов и курьеров. Их вроде бы вызывают по адресу и вместо заказа их ждут сотрудники военкомата. Прямо на месте им выписывают повестки. В качестве доказательства пропагандисты используют видео из сети. Оно же чисто юмористическое, и это видно невооруженным глазом.

Также россияне рассказывают, что украинских детей начинают активнее готовить к работе на польских полях. В школах вроде бы начали вводить больше уроков польского языка и физкультуры для этого. В фейке пропагандисты допустили сразу несколько ошибок, которые, кроме самой абсурдности ситуации, сразу могут разоблачить подобную ложь.

Также для запугивания службы в украинской армии распространяют неподтвержденные ничем слухи о том, что военные получают как зарплату облигации. То есть продвигается месседж о том, что власть экономит на своих бойцах.

В конце концов, для иностранцев создали фейк о том, что украинский президент Владимир Зеленский призвал нанести по России "превентивный ядерный удар". Преимущественно, этот месседж транслируют для французской аудитории. Это очередная ложь, созданная на базе видео с выступлением Зеленского в октябре, где он рассказывал о жизни до 24 февраля 2022 года.