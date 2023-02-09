Українськи діти на польських полях, а по РФ завдадуть ядерного удару: що нового пишуть в Росії

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Минулого тижня російська пропаганда створила цілу низку нових фейків. Їх вона використовує як для інформаційних атак на українців, так і на весь світ. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав п’ять найгучніших меседжів росіян за минулий тиждень та спростував їх.

Грати на темі відключень світла кремлівські пропагандисти почали ще в жовтні 2022 року. Наразі вони транслюють майже ті самі меседжі. Наприклад, зараз у Telegram-каналах розповсюдили інформацію про те, що відключення в деяких українських регіонах стануть тривалішими і люди залишатимуться без електроенергії на добу або довше. Усе це подають під соусом дуже "офіційної" інформації. Однак такої заяви не можна знайти на сторінках місцевої влади, "ДТЕК", "Укренерго" тощо.

Для дискредитації влади пропагандисти часто почали висвітлювати теми начебто того, як в Україні негуманно видають чоловікам повістки у військкомат. Зокрема, минулого тижня вони поширили фейк про те, як мобілізують таксистів і кур’єрів. Їх начебто викликають за адресою і замість замовлення на них чекають співробітники військкомату. Прямо на місці їм виписують повістки. Як доказ пропагандисти використовують відео з мережі. Воно ж є суто гумористичним, і це видно неозброєним оком.

Також росіяни розповідають, що українських дітей наразі починають активніше готувати до роботи на польських полях. У школах нібито почали вводити більше уроків польської мови та фізкультури для цього. У фейку пропагандисти допустилися одразу кількох помилок, що, крім самої абсурдності ситуації, одразу може викрити подібну брехню.

Також для залякування щодо служби в українській армії поширюють непідтверджені нічим чутки про те, що військові отримують як зарплатню облігації. Тобто просувається меседж про те, що влада економить на своїх бійцях.

Врешті-решт, для іноземців створили фейк про те, що український президент Володимир Зеленський закликав завдати по Росії "превентивного ядерного удару". Переважно цей меседж транслюють для французької аудиторії. Це чергова брехня, яку створили на базі відео з виступом Зеленського в жовтні, де він розповідав про життя до 24 лютого 2022 року.