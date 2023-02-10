Insta-квартирник о крипте от WhiteBIT со звездами и лидерами индустрии

11 и 12 февраля крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT проводит серию инста-квартирников, где украинские звезды и лидеры индустрии помогут разобраться в крипте.

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Криптобиржа WhiteBIT запускает новый проект — "U set the Level". Это insta-квартирник в формате прямых эфиров. Марафон трансляций будет проходить на официальной странице Инстаграм биржи. Они состоятся 11 и 12 февраля в 19:00. Здесь каждый сможет разобраться в цифровых активах, блокчейне и получить подарки за креатив. И, конечно, повеселиться вместе с гостями эфира.

Среди гостей выпусков будут топовые украинские селебрити: Jerry Heil, Даша Астафьева, Никита Добрынин, Алексей Дурнев и Владимир Остапчук как ведущий. А также сливки криптоиндустрии: CEO WhiteBIT Владимир Носов и CEO медиа Incrypted Иван Павловский.

Во время войны большинство украинцев остались на жизненном распутье, не знают, куда двигаться, как развиваться и чем заниматься. WhiteBIT хочет вдохновить как криптокомьюнити, так и всех украинцев на движение и рост. В центре идеи проекта находится человек, который выбирает в своей жизни самостоятельно: уровень, стиль, цель, ритм, мелодию. Именно поэтому компания пригласила тех, кто своими действиями и достижениями вдохновляет и демонстрирует, что правила можно менять.

Будет ли у Дурнева собственный NFT? Как будет звучать новая песня Jerry Heil и нужно ли переводить все свои сбережения в биткоин. Все это и многое другое расскажут в новом формате. А еще в течение прямого эфира будут разыгрывать подарки от WhiteBIT.

Справка:

WhiteBIT — крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. За 2022 год WhiteBIT запустила большое количество масштабных международных проектов, расширяя криптосообщество во всем мире. Среди них коллаборация с Минцифрой, Национальной сборной Украины по футболу. А также собственный токен — WhiteBIT Token, который позволяет своим владельцам пользоваться сниженными торговыми комиссиями и получать преимущества за использование услуг биржи. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов.