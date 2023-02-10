Insta-квартирник про крипту від WhiteBIT із зірками та лідерами індустрії

11 та 12 лютого найбільша європейська криптовалютна біржа WhiteBIT проводить серію інста-квартирників, де українські зірки та лідери індустрії допоможуть роз

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Криптобіржа WhiteBIT запускає новий проєкт — "U set the Level". Це insta-квартирник у форматі прямих етерів. Марафон проходитиме на офіційній сторінці Інстаграм біржі. Етери відбудуться 11 та 12 лютого о 19:00. Тут кожен зможе розібратись у цифрових активах, блокчейні та отримати подарунки за креатив. І, звичайно, повеселитися разом із гостями ефіру.

Серед гостей випусків будуть топові українські селебріті: Jerry Heil, Даша Астаф'єва, Микита Добринін, Олексій Дурнєв і Володимир Остапчук як ведучий. А також вершки криптоіндустрії: CEO WhiteBIT Володимир Носов та CEO медіа Incrypted Іван Павловський.

Під час війни більшість українців залишилися на життєвому розпутті, не знають, куди рухатися, як розвиватися, чим займатися. WhiteBIT хоче надихнути як криптоком’юніті, так і всіх українців. У центрі ідеї проєкту знаходиться людина, що обирає у своєму житті самостійно: рівень, стиль, ціль, ритм, мелодію. Саме тому компанія запросила тих, хто своїми діями та здобутками надихає та демонструє, що правила можна змінювати.

Чи буде в Дурнєва власний NFT? Як звучатиме нова пісня Jerry Heil чи потрібно перекладати всі свої збереження в біткойн. Усе це й багато іншого розкажуть у новому форматі. А ще впродовж прямого ефіру розігруватимуть подарунки від WhiteBIT.

Довідка:

WhiteBIT — найбільша європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. За 2022 рік WhiteBIT запустила велику кількість масштабних міжнародних проєктів, розширюючи криптоспільноту в усьому світі. Серед них колаборація з Мінцифрою, Національною збірною України з футболу. А також власний токен — WhiteBIT Token, який дає змогу своїм власникам користуватися зниженими торговими комісіями та отримувати переваги за використання послуг біржі. Основна команда — українці, більшість із міста Харків. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів та 6 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.