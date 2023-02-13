Новые возможности телевизоров LG

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На масштабной выставке потребительских технологий CES в начале января 2023 года в Лос-Анджелесе LG представила несколько достойных вариантов, но наибольшего внимания заслужил OLED Flex. Его 42-дюймовую панель можно согнуть в 20 различных положениях, используя пульт дистанционного управления. В таком виде телевизор обеспечивает захватывающее зрелище для игр. А если решили отдохнуть и посмотреть фильм, просто распрямите его, вернув в исходное положение. Несмотря на такие удивительные возможности, другие обновления продукции бренда не менее замечательные.

Серия LG QNED

В этой линейке будут представлены 3 варианта:

QNED85 ― сочетает версии с квантовыми точками и Mini-LED для лучшей контрастности. QNED80 ― самая тонкая модель серии. QNED75 ― с квантовыми точками и базовой технологией локального затемнения.

Последняя модель будет самой доступной по цене. У нее нет тонкого дизайна и расширенных функций.

Серия LG Signature M3 OLED

Этот телевизор диагональю 97 дюймов со светодиодной панелью способен передавать видео в формате 4K на частоте 120 Гц без подключения кабелей. Новая запатентованная беспроводная технология использует для этого отдельный блок управления. Архитектура разработана так, что скорость передачи информации Dolby Vision и Dolby Atmos выше, чем у Wi-Fi 6. Сигнал не перебивается, если пройтись между блоком управления и телевизором. Можно подключать саундбар, игровую приставку, плеер, проигрыватель Blu-ray и убирать их на расстояние около 9 м. Так что прятать нужно лишь кабели питания от электросети.

Модель пока находится в стадии производства, поэтому практические тесты еще не проводились. Однако после появления она может стать одной из лучших на рынке.

Серия LG Z3 OLED

Эта линейка для тех, кто хочет самый большой и крутой телевизор. Его мощный процессор способен работать с форматом 8K. А улучшения, касающиеся экрана, позволили увеличить яркость на 30–40%. При этом модели Z3 будут доступны с диагональю 77 и 83 дюйма.

Серия LG G3 OLED

Это новейшая модель из области галерейного дизайна. Тонкие телевизоры не просто поставляются с настенным креплением, а и предусматривают установку без зазоров. На панель можно загрузить заставку в виде любимого произведения искусства. Это создаст иллюзию присутствия в художественной галерее.

Модель работает на процессоре Alpha a9 Gen 6, который вместе с новым фильтром повысил яркость на 70%. Это поможет выделить светлые части изображения, особенно в режиме HDR. Устройства поступят в продажу с вариантами диагонали 55, 65, 77 дюймов.

Преимущества телевизоров бренда

По сравнению с другими вариантами модели LG предлагают:

OLED-панели во всех лучших линейках (компания стала одной из ведущих в этой нише);

отличный угол обзора для помещений с широким выбором мест просмотра;

одну из лучших платформ webOS с пультом, упрощающим навигацию;

большой выбор игровых функций.

В 2023 году владельцы телевизоров получат дополнительные возможности персонализации благодаря Al Concierge. Эта функция сохраняет профили пользователей и предлагает подходящий вариант на основании прошлых просмотров. Опция AI Picture Wizard покажет альтернативы сцен, чтобы помочь выбрать настройки в соответствии со вкусовыми предпочтениями, сохраняя их в памяти.

Возможно, их LED-панели не настолько хороши с точки зрения контрастности, но они дешевле многих брендов даже в линейках с OLED. Если вас заинтересовали телевизоры LG, подробнее с характеристиками можно ознакомиться на сайте Comfy.ua.