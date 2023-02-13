Нові можливості телевізорів LG

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На масштабній виставці споживчих технологій CES на початку січня 2023 року в Лос-Анджелесі LG представила кілька гідних варіантів, але найбільшої уваги заслужив OLED Flex. Його 42-дюймову панель можна зігнути у 20 різних положеннях, використовуючи пульт дистанційного керування. У такому вигляді телевізор забезпечує захоплююче видовище для ігор. А якщо вирішили відпочити та подивитися фільм, просто розпряміть його, повернувши у вихідне становище. Попри такі дивовижні можливості, інші оновлення продукції бренду є не менш чудовими.

Серія LG QNED

У цій лінійці будуть представлені 3 варіанти:

QNED85 ― поєднує версії з квантовими точками та Mini-LED для кращої контрастності. QNED80 ― найтонша модель серії. QNED75 ― з квантовими точками та базовою технологією локального затемнення.

Остання модель буде найдоступнішою за ціною. У неї немає тонкого дизайну та розширених функцій.

Серія LG Signature M3 OLED

Цей телевізор діагоналлю 97 дюймів зі світлодіодною панеллю здатний передавати відео у форматі 4K на частоті 120 Гц без підключення кабелів. Нова запатентована бездротова технологія використовує окремий блок управління. Архітектура розроблена так, що швидкість передачі інформації Dolby Vision та Dolby Atmos вище, ніж у Wi-Fi 6. Сигнал не перебивається, якщо пройтися між блоком керування та телевізором. Можна підключати саундбар, ігрову приставку, плеєр, програвач Blu-ray і прибирати на відстань близько 9 м. Так що ховати потрібно лише кабелі живлення від електромережі.

Модель поки перебуває на стадії виробництва, тому практичні тести ще проводилися. Однак після появи вона може стати однією з найкращих на ринку.

Серія LG Z3 OLED

Ця лінійка для тих, хто хоче найбільший та найкрутіший телевізор. Його потужний процесор здатний працювати із форматом 8K. А поліпшення екрана дозволили збільшити яскравість на 30–40%. Водночас моделі Z3 будуть доступні з діагоналлю 77 та 83 дюйми.

Серія LG G3 OLED

Це найновіша модель в галузі галерейного дизайну. Тонкі телевізори не просто поставляються з настінним кріпленням, а й передбачають встановлення без проміжків. На панель можна завантажити заставку у вигляді улюбленого витвору мистецтва. Це створить ілюзію присутності у художній галереї.

Модель працює на процесорі Alpha a9 Gen 6, який разом із новим фільтром підвищив яскравість на 70%. Це допоможе виділити світлі частини зображення, особливо у режимі HDR. Пристрої надійдуть у продаж з варіантами діагоналі 55, 65, 77 дюймів.

Переваги телевізорів бренду

Порівняно з іншими варіантами моделі LG пропонують:

OLED-панелі у всіх найкращих лінійках (компанія стала однією з провідних у цій ніші);

чудовий кут огляду для приміщень із широким вибором місць перегляду;

одну з найкращих платформ webOS з пультом, що спрощує навігацію;

Великий вибір ігрових функцій.

2023 року власники телевізорів отримають додаткові можливості персоналізації завдяки Al Concierge. Ця функція зберігає профілі користувачів та пропонує відповідний варіант на основі попередніх переглядів. Опція AI Picture Wizard покаже альтернативи сцен, щоб допомогти вибрати налаштування відповідно до смакових уподобань, зберігаючи їх у пам'яті.

Можливо, їх LED-панелі не настільки хороші з точки зору контрастності, але вони дешевші від багатьох брендів навіть у лінійках з OLED. Якщо вас зацікавили телевізори LG, докладніше з характеристиками можна ознайомитись на сайті Comfy.ua.