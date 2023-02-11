Ноутбук – практичное решение для разных ситуаций

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Функциональная и компактная техника всегда была и будет отличным решением под разные задачи и обстоятельства. Это хороший помощник для дома, работы, обучения и развлечений. Таким помощником является ноутбук, объединяющий в себе все преимущества ПК и автономного устройства. Он особенно актуальный в последнее время, когда в Украине начались перебои с электроэнергией.

Большой каталог оригинальных предложений сформировал магазин "Фокстрот". Желающие могут ноутбук купить под любой бюджет, учитывая свои запросы и предпочтения. Детальные характеристики и описания помогут сделать выбор, а фотографии обеспечат наглядный выбор с учетом личных предпочтений и возможностей. На всю технику есть гарантия от производителя.

Разновидности ноутбуков

Для удобства выбора устройства разделяются на несколько категорий:

нетбуки (компактные модели диагональю до 10-12 дюймов, отличающиеся хорошей производительностью и небольшим энергопотреблением);

ультрабуки (тонкие и легкие модели весом до 1,5 кг, толщина корпуса около 2 см, а диагональ от 11 до 13,5 дюймов);

ноутбуки (полноценные устройства диагональю от 15 до 20 дюймов, отличающиеся внушительной батарей и производительностью).

Более детальный анализ параметров и характеристик позволит сделать удачный выбор. Но первым делом нужно определиться с бюджетом на покупку.

Классы ноутбуков

Еще одно удачное разделение для простоты покупки. Выделяют следующие варианты ноутбуков:

Игровые . Отличный вариант для геймеров, где есть процессор как минимум Core i5, а также дискретная видеокарта от GTX1660; Рабочие . Хорошее решение для работы и учебы. Процессор на 2-4 ядра, оперативной памяти до 8 Гб, но важный параметр – время автономной работы; Несложные задачи . Самый бюджетный ноутбук до 250-350 долларов для выполнения серфинга в интернете и работы с документами; Работа с графикой . ОЗУ от 16 ГБ, процессор на 8 ядер, видеокарта нового поколения и SSD с большим объемом.

Желательно, чтобы SSD был во всех устройствах, что будет гарантировать высокую скорость загрузки и стабильность результатов.

Желающие могут оформить рассрочку или кредит в формате оплаты частями. Доставка действует по всем городам Украины, к тому же есть возможность заказать самовывоз и исключить дополнительные затраты на доставке. В магазине Фокстрот всегда есть большой выбор и возможность приобрести то, что на 100% подойдет под запросы и задачи.