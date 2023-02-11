Ноутбук – практичне рішення для різних ситуацій

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Функціональна та компактна техніка завжди була і буде чудовим рішенням під різні завдання та обставини. Це хороший помічник для дому, роботи, навчання та розваг. Таким помічником є ноутбук, що поєднує у собі всі переваги ПК та автономного пристрою. Він особливо актуальний останнім часом, коли в Україні розпочалися перебої з електроенергією.

Великий каталог оригінальних пропозицій сформував магазин Фокстрот. Бажаючі можуть ноутбук купити під будь-який бюджет, враховуючи свої запити та уподобання. Детальні характеристики та описи допоможуть зробити вибір, а фотографії забезпечать наочний вибір з урахуванням особистих переваг та можливостей. На всю техніку є гарантія виробника.

Різновиди ноутбуків

Для зручності вибору пристрої поділяються на кілька категорій:

нетбуки (компактні моделі діагоналлю до 10-12 дюймів, що відрізняються гарною продуктивністю та невеликим енергоспоживанням);

ультрабуки (тонкі та легкі моделі вагою до 1,5 кг, товщина корпусу близько 2 см, а діагональ від 11 до 13,5 дюймів);

ноутбуки (повноцінні пристрої діагоналлю від 15 до 20 дюймів, що відрізняються значними батареями та продуктивністю).

Більш детальний аналіз параметрів та характеристик дозволить зробити вдалий вибір. Але насамперед потрібно визначитися з бюджетом на покупку.

Класи ноутбуків

Ще один вдалий поділ для простоти покупки. Виділяють такі варіанти ноутбуків:

Ігрові . Відмінний варіант для геймерів, де є процесор щонайменше Core i5, а також дискретна відеокарта мінімум GTX1660; Робочі . Хороше рішення для роботи та навчання. Процесор на 2-4 ядра, оперативної пам'яті до 8 Гб, але важливий параметр час автономної роботи; Нескладні завдання . Найбюджетніший ноутбук до 250-350 доларів для виконання серфінгу в інтернеті та роботи з документами; Робота з графікою . ОЗУ від 16 ГБ, процесор на 8 ядер, відеокарта нового покоління та SSD із великим об’ємом.

Бажано, щоб SSD був у всіх пристроях, що гарантуватиме високу швидкість завантаження та стабільність результатів.

Охочі можуть оформити розстрочку або кредит у форматі оплати частинами. Доставка діє по всіх містах України, до того ж є можливість замовити самовивіз та виключити додаткові витрати на доставку. У магазині Фокстрот завжди є великий вибір та можливість придбати те, що на 100% підійде під запити та завдання.