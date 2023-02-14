Журналисты подтвердили факт знакомства Тамаза Сомхишвили с главным российским вором Шакро Молодым

Журналистам стало известно, что Захарий Калашов может получить условно-досрочное наказание и освобождение из тюрьмы – взамен за то, что призвал заключенных вступать в ЧВК "Вагнер".

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Скандальный российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили, требующий от Киева компенсировать ему 100 млн долларов, не отказался от приглашения на празднование освобождения короля российской преступности Шакро Молодого (Захария Калашова), призвавшего российских зеков вступать в ЧВК "Вагнер", пишет УНИАН.

Об этом говорится в совместном журналистском расследовании украинского журналиста Сергея Иванова и его грузинских коллег.

Так, журналистам стало известно, что Захарий Калашов может получить условно-досрочное наказание и освобождение из тюрьмы – взамен за то, что призвал заключенных вступать в ЧВК "Вагнер".

"В России на свободу выпускают вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов), который дал отмашку "смотрящим" в колониях одобрять вступление заключенных в ЧВК Вагнер. После этого Калашов и его люди собрались на условно досрочное. Источник ТГ-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что Шакро Молодой должен выйти уже в феврале. "В суде дано распоряжение все скрывать, но соответствующее решение было принято и пока прокуратура его не оспаривала", — рассказал собеседник канала. Также в январе на свободу уже вышел охранник Шакро Алексей Максимов (Бостон). Российские зеки стали главной ударной силой Вагнера на Востоке Украины, и одобрение короля преступного мира того, чем они не должны заниматься по "понятиям" — один из мощных мотивов", — пишет Иванов.

Связью Шакро Молодого с Украиной является российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили. В Украине он известен тем, что пытается отсудить у киевских властей компенсацию за якобы нанесенный ущерб за реконструкцию Харьковской площади, которая так и не была осуществлена. В случае невыполнения своих требований угрожает обращением в международный арбитраж. Также журналисты выяснили, что предприятия, контролируемые Сомхишвили, занимаются ремонтом российских боевых самолетов СУ и МИГ, а также модернизацией российских ракет класса "воздух-воздух".

Из биографии Тамаза Сомхишвили следует, что он много лет поддерживал близкие связи с Захарием Калашовым. Сергей Иванов вместе с грузинскими коллегами решили выяснить, сохранились ли эти связи. Сомхишвили позвонила грузинская журналистка, представившись помощницей Шакро Молодого, и пригласила его в москву на празднование освобождения из тюрьмы вора в законе. Как утверждает Иванов, Сомхишвили "совсем не удивило приглашение на празднование освобождения главного российского вора в законе", и он не отказался от него. Только попросил не обсуждать важную тему по телефону и пообещал перезвонить позже.

"Уверен, что этот разговор будет интересен не только СБУ, но и контрразведке Великобритании, гражданство которой Сомхишвили получил в 2007 году в результате фиктивного брака, то есть незаконно. И сейчас есть прекрасная возможность исправить эту ошибку, ведь друзья российских воров в законе, которые помогают путину убивать украинцев, не могут быть гражданами цивилизованной страны", — подытожил Сергей Иванов.