Журналісти підтвердили факт знайомства Тамаза Сомхішвілі з головним російським злодієм Шакро Молодим

Журналістам стало відомо, що Захарій Калашов може отримати умовно-дострокове покарання і звільнення із в’язниці – взамін за те, що закликав ув’язнених вступати до ПВК "Вагнер".

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Скандальний російській кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі, який вимагає від Києва компенсувати йому 100 млн доларів, не відмовився від запрошення на святкування звільнення короля російської злочинності Шакро Молодого (Захарія Калашова), який закликав російських зеків до вступу до ПВК "Вагнер", пише УНІАН.

Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні українського журналіста Сергія Іванова та його грузинських колег.

Так, журналістам стало відомо, що Захарій Калашов може отримати умовно-дострокове покарання і звільнення із в’язниці – взамін за те, що закликав ув’язнених вступати до ПВК "Вагнер".

"В Росії на волю випускають злодія в законі Шакро Молодого (Захарій Калашов), який дав відмашку "смотрящим" у колоніях схвалювати вступ ув'язнених до ПВК Вагнер. Після цього Калашов та його люди зібралися на умовно-дострокове. Джерело тг-каналу ВЧК-ОГПУ розповіло, що Шакро Молодий має вийти вже в лютому. "В суді дано розпорядження все приховувати, але відповідне рішення ухвалено і поки що прокуратура його не оскаржувала", — розповів співрозмовник каналу. Також у січні на волю вже вийшов охоронець Шакро Олексій Максимов (Бостон). Російські зеки стали головною ударною силою "Вагнеру" на Сході України, і схвалення короля злочинного світу того, чим вони не мали б займатися згідно "понять" — один з потужних мотивів", — пише Іванов.

Зв’язком Шакро Молодого з Україною є російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі. В Україні він відомий тим, що намагається відсудити у київської влади компенсацію за нібито завдані збитки за реконструкцію Харківської площі, яка так і не була здійснена. В разі невиконання своїх вимог погрожує зверненням до міжнародного арбітражу. Також журналісти з’ясували, що підприємства, які контролює Сомхішвілі, займаються ремонтом російських бойових літаків СУ та МІГ, а також модернізацією російських ракет класу "повітря-повітря".

Судячи з біографії Тамаза Сомхішвілі, він упродовж багатьох років підтримував близькі зв’язки із Захарієм Калашовим. Сергій Іванов разом з грузинськими колегами вирішили з’ясувати, чи збереглися ці зв’язки. До Сомхішвілі зателефонувала грузинська журналістка, представившись помічницею Шакро Молодого, і запросила його до москви на святкування звільнення з в’язниці злодія у законі. Як стверджує Іванов, Сомхішвілі "зовсім не здивувало запрошення на святкування звільнення головного російського злодія в законі", і він не відмовився від нього. Лише попросив не обговорювати важливу тему по телефону і пообіцяв зателефонувати згодом.

"Впевнений, що ця розмова буде цікавою не тільки СБУ, але й контррозвідці Великої Британії, громадянство якої Сомхішвілі набув у 2007 році в результаті фіктивного шлюбу, тобто незаконно. І зараз є чудова нагода виправити цю помилку, адже друзі російських злодіїв у законі, які допомагають Путіну вбивати українців, не можуть бути громадянами цивілізованої країни", — підсумував Сергій Іванов.