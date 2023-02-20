7 причин купить Айфон 14

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Любители "‎яблочной" техники ежегодно испытывают лихорадочное возбуждение в преддверии выхода новинок Apple. Удачным решением 2022 — 2023 года стала модель IPhone 14, которая олицетворяет оптимальное соотношение цены и качества, хоть и не может похвастаться некоторыми инновациями, как аналоги из линейки Pro.

Главные аргументы в пользу покупки

Каждый раз разработчикам Apple приходится аргументировано убеждать пользователей расстаться с любимым гаджетом и приобрести новинку. Айфон 14 нельзя назвать абсолютно новой версией смартфона от Apple. Это усовершенствованная модель, которая получила передовые опции. Причины купить Айфон 14:

Наличие в базовой линейке модели с увеличенным экраном. Айфон 14 Плюс получил дисплей с диагональю 6,7 дюймов, что позволяет с комфортом просматривать видеоматериалы и фильмы, читать электронные книги и играть в игры. Раньше модели с увеличенным экраном были представлены исключительно в линейке Pro. Теперь пользоваться преимуществами большого дисплея можно без переплат. Поддержка технологии мобильной сети 5G. Если вы хотите получить преимущества в виде высокой скорости передачи данных и низкой задержки, пора обновляться. С использованием 5G загрузка тяжелых файлов и обновлений занимает несколько секунд. Бесперебойный просмотр видео в формате 4K — еще один важный плюс. При помощи 5G решаются невыполнимые задачи: облачные игры и потоковое вещание — доставка мультимедийных потоков информации удаленным пользователям. Технология ProMotion успешно дебютировала в Айфон 13. Опция разработана для изменения частоты обновления экрана в зависимости от отображаемого контента. Если контент практически неподвижен, частота падает до отметки 24 Гц. Во время просмотра видео показатель возрастает до 60 Гц, что способствует плавному переходу кадров и лучшему восприятию визуальной информации. Опция Emergency SOS — инновация в сфере безопасности, которая позволяет пользователям получать помощь в любом месте и в любой ситуации. Независимо от наличия мобильной связи или сети Wi-Fi, вы сможете связаться с экстренными службами в чрезвычайной ситуации. Связь поддерживается через спутник. Если у вас сломался автомобиль в регионе, где мобильная сеть недоступна, вы сможете рассчитывать на быструю и эффективную помощь службы спасения. Опция обнаружения аварий — еще одно новшество, направленное на повышение безопасности владельцев смартфонов Apple. В случае автомобильной аварии Айфон 14 самостоятельно свяжется со службой спасения и доверенными лицами. Распознавание аварийных ситуаций происходит при помощи акселерометра, который в четырнадцатой версии претерпел значительные обновления. Опция может спасти жизнь человеку, который потерял сознание или ранен. Новейшие технологии. Для многих людей покупка нового гаджета уже оправдана наличием передовых технологий. Если вы относитесь к пользователям, которые ориентируются на лучшие решения, новый Айфон 14 создан для вас. Дополнительное ядро графического процессора для улучшенной графики.

Новые версии IPhone всегда вызывают повышенный интерес. На решение о целесообразности покупки модели IPhone 14 может повлиять версия вашего нынешнего гаджета. Если вы пользуетесь двенадцатым или тринадцатым айфоном, можно отложить покупку до выхода обновленной версии. Однако если ваш смартфон старше, стоит задуматься о новом приобретении прямо сейчас.