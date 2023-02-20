7 причин купити Айфон 14

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Любителі "яблучної" техніки щорічно відчувають гарячкове збудження напередодні виходу новинок Apple. Вдалим рішенням 2022 — 2023 року стала модель IPhone 14, яка уособлює оптимальне співвідношення ціни та якості, хоч і не може похвалитися деякими інноваціями, як аналоги з лінійки Pro.

Головні аргументи на користь покупки

Щоразу розробникам Apple доводиться аргументовано переконувати користувачів розлучитися з улюбленим гаджетом і придбати новинку. Айфон 14 не можна назвати абсолютно новою версією смартфона від Apple. Це вдосконалена модель, яка отримала передові опції. Причини купити Айфон 14:

Наявність у базовій лінійці моделі зі збільшеним екраном. Айфон 14 Плюс отримав дисплей з діагоналлю 6,7 дюймів, що дає змогу з комфортом переглядати відеоматеріали та фільми, читати електронні книги та грати в ігри. Раніше моделі зі збільшеним екраном були представлені виключно в лінійці Pro. Тепер користуватися перевагами великого дисплея можна без переплат. Підтримка технології мобільної мережі 5G. Якщо ви хочете отримати переваги у вигляді високої швидкості передачі даних і низької затримки, пора оновлюватися. З використанням 5G завантаження важких файлів і оновлень займає кілька секунд. Безперебійний перегляд відео у форматі 4K — ще один важливий плюс. За допомогою 5G вирішуються нездійсненні завдання: хмарні ігри та потокове мовлення — доставка мультимедійних потоків інформації віддаленим користувачам. Технологія ProMotion успішно дебютувала в Айфон 13. Опція розроблена для зміни частоти оновлення екрана залежно від відображуваного контенту. Якщо контент практично нерухомий, частота падає до позначки 24 Гц. Під час перегляду відео показник зростає до 60 Гц, що сприяє плавному переходу кадрів і кращому сприйняттю візуальної інформації. Опція Emergency SOS — інновація у сфері безпеки, яка дає змогу користувачам отримувати допомогу в будь-якому місці та в будь-якій ситуації. Незалежно від наявності мобільного зв'язку або мережі Wi-Fi, ви зможете зв'язатися з екстреними службами в надзвичайній ситуації. Зв'язок підтримується через супутник. Якщо у вас зламався автомобіль у регіоні, де мобільна мережа недоступна, ви зможете розраховувати на швидку та ефективну допомогу служби порятунку. Опція виявлення аварій — ще одне нововведення, спрямоване на підвищення безпеки власників смартфонів Apple. У разі автомобільної аварії Айфон 14 самостійно зв'яжеться зі службою порятунку і довіреними особами. Розпізнавання аварійних ситуацій відбувається за допомогою акселерометра, який у чотирнадцятій версії зазнав значних оновлень. Опція може врятувати життя людині, яка втратила свідомість або поранена. Новітні технології. Для багатьох людей покупка нового гаджета вже виправдана наявністю передових технологій. Якщо ви належите до користувачів, які орієнтуються на найкращі рішення, новий Айфон 14 створений для вас. Додаткове ядро графічного процесора для поліпшеної графіки.

Нові версії IPhone завжди викликають підвищений інтерес. На рішення про доцільність покупки моделі IPhone 14 може вплинути версія вашого нинішнього гаджета. Якщо ви користуєтеся дванадцятим або тринадцятим айфоном, можна відкласти покупку до виходу оновленої версії. Однак якщо ваш смартфон старший, варто задуматися про нове придбання просто зараз.