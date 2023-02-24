Год несокрушимости — вместе: как ритейлер Фокстрот мобилизовался для защиты страны

Всеукраинская сеть электроники и бытовой техники, как и вся страна, год назад столкнулась с комплексом гуманитарных, экономических проблем и вопросов безопасности. Но, несмотря на эти вызовы, бизнес выстоял, а общая помощь Силам обороны и безопасности страны составила 14 млн. грн.

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С 24 февраля 2022 г., с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, перед компанией встал вопрос не только безопасности бизнеса, сотрудников и клиентов, но и помощи государству в борьбе с агрессором.

В первые дни войны компания потеряла:

центральный склад в Гостомеле, размер ущерба — 600 млн. грн.;

разграблены или полностью уничтожены 10 магазинов в 7 регионах;

релоцировано 1500 сотрудников из прифронтовых регионов и центральный офис во Львов.

Но, несмотря на это, по инициативе соучредителей ГК ФОКСТРОТ Валерия Маковецкого и Геннадия Выходцева был создан оперативный штаб "Помощь нашим" для координации помощи работникам, военным и волонтерам по всей стране. К тому времени уже 100 сотрудников находились в рядах ТРО и ВСУ, другие работали по укрытиям, но фокстротовцы в течение трех дней организовали систему помощи сопротивлению врагу.

За год войны команда Фокстрот проработала более 900 запросов и предоставила техники на 14 млн. грн. С сентября 2022 года началось шефство Фокстрот над воинскими частями Воздушных сил Украины, работающими в системе ПВО Украины. За полгода компания выдала подшефным 220 единиц техники по 25 запросам от 14 воинских частей из 10 регионов Украины. Общая сумма помощи воздушным силам Украины составляет 1,45 млн. грн.

Также Фокстрот снабдил техникой отряды ГСЧС и Национальной Полиции по 38 запросам из 12 регионов Украины на сумму более 800 000 грн. Кроме этого, предоставлена необходимая техника для обустройства 25 "Пунктов несокрушимости" в 3 прифронтовых областях — Запорожской, Николаевской и Херсонской.

В фокусе внимания — поддержка коллег-защитников, которым передано 60 позиций техники на сумму 300 тыс. грн. Важную роль играет партнерство с внебюджетными организациями:

58 благотворительных и общественных организаций получили помощь от Фокстрота.

92 запроса на технику от ГО удовлетворены, общая сумма помощи — 1,2 млн. грн.

100 тонн гуманитарных грузов доставлены в Украину из-за границы при поддержке Фокстрот в рамках сотрудничества с гуманитарным центром "Межгорье" в Закарпатской области (на основании Меморандума между Геннадием Выходцевым и местными властями).

Значительно усилилось корпоративное волонтерское движение "Хочу помочь", объединившее сотрудников в помощи нашим военным и гражданским, пострадавшим в результате враждебных действий агрессора. Корпоративные волонтеры Группы "Фокстрот" регулярно передавали офисную и бытовую технику, мебель, кухонные принадлежности, игрушки, окопные свечи защитникам, школьникам разрушенных учебных заведений, семьям, потерявшим жилье.

Из других социальных инициатив — поддержка проектов, направленных на помощь беспризорным животным. Вместе с благотворительным фондом "Счастливая лапа" была запущена программа "Ф-поддержка" животных и приютов, эвакуированных из "горячих точек". За два месяца с начала ее действия удалось помочь более 13 приютам на общую сумму более 200 000 грн.

Такое единение команды Фокстрот и социальных партнеров разных уровней и сфер стало движущей силой противостояния серьезным вызовам военного положения страны и позволило сохранить бизнес. Сама же компания выстояла, питая экономику страны и поддерживая защитников и защитниц Украины.

"Каждый из вас — боец, своим трудом приближающий победу Украины в этой войне", — так резюмировали работу бизнеса в 2022-2023 году Председатель Совета учредителей Группы компаний "ФОКСТРОТ" Геннадий Выходцев и Председатель Наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий.