Рік незламності – разом: як ритейлер Фокстрот мобілізувався задля захисту країни

Всеукраїнська мережа електроніки та побутової техніки, як і вся країна, рік тому зіштовхнулась з комплексом безпекових, гуманітарних та економічних проблем. Та попри ці виклики бізнес вистояв, а загальна допомога Силам оборони й безпеки країни склала 14 млн грн.

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З 24 лютого 2022, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, перед компанією постало питання не лише безпеки бізнесу, співробітниківі клієнтів, а й допомоги державі у боротьби з агресором.

У перші дні війни компанія втратила:

центральний склад у Гостомелі, розмір збитків — 600 млн грн;

пограбовано або ж повністю знищено 10 магазинів у 7 регіонах;

релоковано 1500 співробітників з прифронтових регіонів та центральний офіс до Львова.

Та попри це, з ініціативи співзасновників ГК ФОКСТРОТ Валерія Маковецького та Геннадія Виходцева було створено оперативний штаб "Допомога нашим" для координування допомоги працівникам, військовим та волонтерам по всій країні. На той час вже 100 співробітників перебували у лавах ТрО та ЗСУ, інші працювали з укриттів, але фокстротівці протягом трьох днів організували систему допомоги спротиву ворогу.

Протягом року війни команда Фокстрот опрацювала понад 900 запитів та надала техніки на 14 млн грн.З вересня 2022 року розпочалося шефство Фокстрот над військовими частинам Повітряних сил України, які працюють в системі ППО України. За пів року компанія видала підшефним 220 одиниць техніки по 25 запитах від 14 військових частин з 10 регіонів України. Загальна сума допомоги Повітряним силам України складає 1,45 млн грн.

Також Фокстрот забезпечив технікою загони ДСНС та Національної Поліції по 38 запитам з 12 регіонів України на суму понад 800 000 грн. Крім цього, надано необхідну техніку для облаштування 25 "Пунктів незламності" у 3 прифронтових областях — Запорізькій, Миколаївській та Херсонській.

У фокусі уваги — підтримка колег-захисників, яким передано 60 позицій техніки на суму 300 тис. грн. Важливу роль відіграє партнерство з небюджетними організаціями:

58 благодійних та громадських організацій отримали допомогу від Фокстрот.

92 запитів на техніку від ГО задоволені, загальна сума допомоги — 1,2 млн грн.

100 тонн гуманітарних вантажів доставлено до України із-за кордону за підтримки Фокстрот у межах співпраці з гуманітарним центром "Міжгір'я" у Закарпатській області (на підставі Меморандуму між Геннадієм Виходцевим та місцевою владою).

Значно посилився корпоративний волонтерський рух "Хочу допомогти", який об’єднав співробітників у допомозі нашим військовим і цивільним, що постраждали внаслідок ворожих дій агресора. Корпоративні волонтери Групи "Фокстрот" регулярно передавали офісну й побутову техніку, меблі, кухонне приладдя, іграшки, окопні свічки захисникам, школярам зруйнованих навчальних закладів, сім’ям, що втратили житло.

З інших соціальних ініціатив — підтримка проєктів, направлених на допомогу безпритульним тваринам. Разом з благодійним фондом "Щаслива лапа" запустили програму "Ф-підтримка" тварин і притулків, евакуйованих з "гарячих точок". За два місяці з початку її дії вдалося допомогти понад 13 притулкам на загальну суму понад 200 000 грн.

Таке єднання команди Фокстрот та соціальних партнерів різних рівнів та сфер стало рушійною силою протистояння найсерйознішим викликам воєнного стану країни та дало змогу зберегти бізнес. А сама компанія вистояла, живлячи економіку країни та підтримуючи захисників і захисниць України.

"Кожен з вас — боєць, який своєю працею наближає перемогу України в цій війні", — так резюмували роботу бізнесу в 2022-2023 році Голова Ради засновників Групи компаній "ФОКСТРОТ" Геннадій Виходцев та Голова Наглядової ради мережі "Фокстрот" Валерій Маковецький.