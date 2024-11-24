Через мобілізацію в Кривому Розі нікому вмикати опалення в будинках, — Криворіжтеплоцентраль

За даними комунального підприємства, у місті може бути зірвано опалювальний сезон. Без опалення в Кривому Розі майже тисяча будинків.

У Кривому Розі через мобілізацію не вистачає кваліфікованих співробітників, які б могли вмикати опалення в будинках. У місті може бути зірвано опалювальний сезон, без опалення залишається близько тисячі будинків. Про це йдеться на сторінці у Facebook "Криворіжтеплоцентраль".

План реагування на надзвичайну ситуацію, що склалася в місті з опалювальним сезоном, передбачає, що Криворізька ТЦ має завершити підключення опалення для всіх споживачів у термін до 8 грудня 2024 року.

Але зазначається, що "поки що ситуація залишається складною", причин тому кілька.

Публікація на сторінці у Facebook "Криворіжтеплоцентраль"

"Через мобілізаційні заходи підприємству бракує кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули й підрядні організації, залучені до ремонтної кампанії", — йдеться в публікації.

Представники підприємства також пояснили складнощі тим, що в березні цього року рахунки Криворізької ТЕЦ були заарештовані через багатомільйонні борги підприємства. Арешт рахунків не дозволив вчасно розпочати ремонтні роботи.

Ще одна проблема, за даними комунального підприємства, у тому, що влітку 2023 року росіяни знищили Каховську ГЕС, що надовго позбавило теплові мережі води. Корозія, що виникла в результаті, пошкодила і без того зношені труби.

"Обстріли критичної інфраструктури міста призводять до гідроударів, руйнівних для пошкоджених мереж.

Попри все перераховане вище, Криворізька ТЦ цілодобово вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити споживачів теплом", — завіряється в публікації.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив нові правила бронювання від мобілізації з 1 грудня.

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