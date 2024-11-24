Из-за мобилизации в Кривом Роге некому включать отопление в домах, — Криворожтеплоцентраль

По данным коммунального предприятия, в городе может быть сорван отопительный сезон. Без отопления в Кривом Роге почти тысяча домов.

В Кривом Роге из-за мобилизации не хватает квалифицированных сотрудников, которые бы могли включать отопление в домах. В городе может быть сорван отопительный сезон, без отопления остается около тысячи домов. Об этом говорится на странице в Facebook "Криворіжтеплоцентраль".

План реагирования на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в городе с отопительным сезоном, предполагает, что Криворожская ТЦ должна завершить подключение отопления для всех потребителей в срок до 8 декабря 2024 года.

Но отмечается, что "пока ситуация остается сложной", причин тому несколько.

Публикация на странице в Facebook "Криворіжтеплоцентраль"

"Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании", — говорится в публикации.

Представители предприятия также объяснили сложности тем, что в марте этого года счета Криворожской ТЭЦ были арестованы из-за многомиллионных долгов предприятия. Арест счетов не позволил вовремя приступить к ремонтным работам.

Еще одна проблема, по данным коммунального предприятия, в том, что летом 2023 года россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что надолго лишило тепловые сети воды. Возникшая в результате коррозия повредила и без того изношенные трубы.

"Обстрелы критической инфраструктуры города приводят к гидроударам, разрушительным для поврежденных сетей.

Несмотря на все вышеперечисленное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом", — заверяется в публикации.

Напомним, что Кабмин утвердил новые правила бронирования от мобилизации с 1 декабря.

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