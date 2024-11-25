Політолог Кулик: До рішення суду щодо "Навігатор комплект" може мати стосунок скандальний суддя Хрипун

Корупція у сфері нафтогазового видобування України набула нових масштабів через слабкий громадський контроль, дискредитаційні повноваження чиновників і проблеми в судовій системі. Про це у своїй колонці на "Цензор.НЕТ" написав політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, передає "Гордон".

Автор звернув увагу на існування так званого бермудського трикутника корупції, який складається із трьох основних чинників: дискредитаційних повноважень посадовців, монополії на ухвалення рішень і відсутності належного громадського контролю. На його думку, українська система корупції виходить за межі традиційних схем.

"Наша країна відзначається інноваційним підходом, створюючи нові геометричні – чотирикутні – форми корупції, – зазначив Кулик. – Четвертий кут корупції, як не дивно, – це судова система: це коли рішення суду стають відомими заздалегідь, до розгляду й озвучення ухвали".

Він вважає, що цей аспект є важливою частиною корупційної практики, яка дає змогу маніпулювати результатами судових процесів.

Як приклад він навів ситуацію в "Укргазвидобуванні" й "Укрнафті" і буріння сотень нових свердловин.

"За таких масштабів робіт завжди знайдеться той, хто захоче всіх обхитрити й заробити більше, ніж передбачено договорами", – зазначив політолог.

Він написав, що "Укрнафта" як державна компанія була генеральним замовником та уклала договір на послуги зі спорудження свердловин №35, №36 і №37 Верхньомасловецького родовища.

"Проте коли роботи з буріння трьох свердловин були завершені, то генеральний підрядник "Навігатор комплект", схоже, обрав тактику "я – не я, і хата не моя". І, як стверджують наші джерела, просто відмовився оплатити субпідрядникам, сервісним буровим компаніям і постачальникам матеріалів акти виконаних робіт, наданих послуг із буріння, що були підписані директорами компаній, на яких стоять печатки обох сторін і по яких уже були сплачені податки", – описав він подробиці.

Буровій компанії вже надійшло рішення першої судової інстанції про арешт рахунків, і, згідно із судовими реєстрами, дійсно, керівник "Навігатора" Роман Кунцяк є відповідачем у справі №910/12165/24 за позовом ТОВ "Нафтогазбуріння", яке подало позов на арешт рахунків і майна на суму в розмірі 28 млн грн.

"І саме його, як кажуть розслідувачі, зрештою, варто вважати відповідальним за великі кредиторські заборгованості перед постачальниками обладнання й послуг за виконання контракту з державною "Укрнафтою". Кунцяк має великі кредиторські заборгованості перед постачальниками обладнання, і, щоб заспокоїти кредиторів і переконати, що незабаром уся кредиторка буде сплаченою, директор приводить дуже переконливий аргумент: що вже в понеділок арешт буде знято, що є домовленості й людина пообіцяла, що з понеділка починаємо платити", – зазначив Кулик.

Політолог написав, що з сьогодні апеляційну скаргу Кунцяка розглядатиме Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів Інни Скрипки, Олега Хрипуна й Антоніни Мальченко.

"Усі події відбуваються за теорією "бермудського трикутника", суд узяв час на "творчий підхід" та оголосив ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні. То яким чином директор компанії відповідача вже наперед знає зміст ухвали, якої ще суд не виніс? – наголосив експерт. – Як кажуть розслідувачі, до рішення щодо "Навігатор комплект" може мати стосунок скандальний суддя Хрипун, який уже був фігурантом розслідувань "бігусів" і НАЗК", – зазначив політолог.

У розслідуванні йшлося "про багатомільйонні будинки й невідповідність доходам", додав він.

"Якщо 25 листопада рішення на користь "Навігатор комплект" усе-таки відбудеться, то це буде означати, що "бігуси" мали рацію щодо "доброчесності" судді Хрипуна. І логічно припустити, що діяти він буде в інтересах кінцевих бенефіціарів "Навігатор комплект", – зробив висновок Кулик.