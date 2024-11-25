Политолог Кулик: К решению суда по "Навигатор комплект" может иметь отношение скандальный судья Хрипун

Коррупция в сфере нефтегазовой добычи Украины приобрела новые масштабы из-за слабого общественного контроля, дискредитационных полномочий чиновников и проблем в судебной системе. Об этом в своей колонке на "Цензор.НЕТ" написал политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает "Гордон".

Автор обратил внимание на существование так называемого бермудского треугольника коррупции, который состоит из трех основных факторов: дискредитационных полномочий должностных лиц, монополии на принятие решений и отсутствия надлежащего общественного контроля. По его мнению, украинская система коррупции выходит за пределы традиционных схем.

"Наша страна отличается инновационным подходом, создавая новые геометрические — четырехугольные — формы коррупции, — отметил Кулик, — Четвертый угол коррупции, как ни странно, — это судебная система: это когда решение суда становятся известными заранее, до рассмотрения и озвучивания решения".

Он считает, что этот аспект является важной частью коррупционной практики, которая позволяет манипулировать результатами судебных процессов.

В качестве примера он привел ситуацию в "Укргаздобыче" и "Укрнафте" и бурение сотен новых скважин.

"При таких масштабах работ всегда найдется тот, кто захочет всех обмануть и заработать больше, чем предусмотрено договорами", — отметил политолог.

Он написал, что "Укрнафта" как государственная компания была генеральным заказчиком и заключила договор на услуги по сооружению скважин №35, №36 и №37 Верхнемасловецкого месторождения.

"Однако когда работы по бурению трех скважин были завершены, то генеральный подрядчик "Навигатор комплект", похоже, избрал тактику "я — не я, и дом не мой". И, как утверждают наши источники, просто отказался оплатить субподрядчикам, сервисным буровым компаниям и поставщикам материалов акты выполненных работ, оказанных услуг по бурению, которые были подписаны директорами компаний, на которых стоят печати обеих сторон и по которым уже были уплачены налоги", — описал он подробности.

Буровой компании уже поступило решение первой судебной инстанции об аресте счетов, и, согласно судебным реестрам, действительно, руководитель "Навигатора" Роман Кунцяк является ответчиком по делу №910/12165/24 по иску ООО "Нефтегазбурение", которое подало иск на арест счетов и имущества на сумму в размере 28 млн грн.

"И именно его, как говорят расследователи, в конце концов, следует считать ответственным за большие кредиторские задолженности перед поставщиками оборудования и услуг по выполнению контракта с государственной "Укрнафтой". Кунцяк имеет большие кредиторские задолженности перед поставщиками оборудования, и, чтобы успокоить кредиторов и убедить, что вскоре вся кредиторка будет оплачена, директор приводит очень убедительный аргумент: что уже в понедельник арест будет снят, что есть договоренности и человек пообещал, что с понедельника начинаем платить", — отметил Кулик.

Политолог написал, что с сегодняшнего дня апелляционную жалобу Кунцяка будет рассматривать Северный апелляционный хозяйственный суд в составе коллегии судей Инны Скрипки, Олега Хрипуна и Антонины Мальченко.

"Все события происходят по теории "бермудского треугольника", суд взял время на "творческий подход" и объявил постановление об объявлении перерыва в судебном заседании. Так каким образом директор компании ответчика уже заранее знает содержание постановления, которого еще суд не вынес?" — отметил эксперт. — Как говорят расследователи, к решению по "Навигатор комплект" может иметь отношение скандальный судья Хрипун, который уже был фигурантом расследований "бигусов" и НАПК", — отметил политолог.

В расследовании речь шла "о многомиллионных домах и несоответствии доходам", добавил он.

"Если 25 ноября решение в пользу "Навигатор комплект" все-таки состоится, то это будет означать, что "бигусы" были правы относительно "добропорядочности" судьи Хрипуна. И логично предположить, что действовать он будет в интересах конечных бенефициаров "Навигатор комплект", — заключил Кулик.