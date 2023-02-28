COMINBANK расширяет сеть — новые отделения открылись в Измаиле и Одессе

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АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) в этом году будет праздновать свое 30-летие и плодотворно работает несмотря на войну, расширяя географию присутствия отделений.

В первые месяцы 2023-го сразу два новых отделения банка открылись в Одесской области.

"Несмотря на сложнейшие вызовы, с которыми героически столкнулась Украина, эти города характеризуются высокой деловой активностью и сейчас данный регион интенсивно работает. Запуск новых отделений именно здесь говорит о нашей готовности расти и предоставлять качественные банковские услуги всем, кто не останавливается ради Победы", — комментирует Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK.

В планах команды предоставлять качественные финансовые услуги во всех регионах страны: в 2022 году банк презентовал 16 новых отделений и продолжает развитие сети.

"Чем шире наша сеть, тем больше ресурсов мы можем направлять на задачи корпоративной социальной ответственности, на помощь ВСУ и гуманитарные потребности украинцев — делаем все возможное", — добавляет Татьяна Путинцева.

Акционером COMINBANK является гражданин Великобритании, Стефан Пол Пинтер. Ранее он сообщал СМИ, что одной из актуальных целей банка является создание в Украине новых рабочих мест. И эта цель успешно реализуется: за время войны к команде COMINBANK присоединились 126 новых сотрудников.

АО "КОМИНБАНК" (cib.com.ua)