COMINBANK розширює мережу — нові відділення відкрилися в Одесі та Ізмаїлі

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АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK), який у цьому році святкуватиме своє 30-річчя, плідно працює попри війну і розширює географію присутності відділень.

В перші місяці 2023-го одразу два нові відділення банку відкрилися в Одеській області.

"Попри важкі виклики, які постали перед нашою країною, Одещина характеризується високою діловою активністю і зараз регіон також потужно працює. Тому відкриття нових відділень саме тут, свідчить про нашу готовність зростати і надавати якісні банківські послуги всім, хто не зупиняється заради Перемоги", — коментує Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK.

В планах команди — надавати якісні фінансові послуги в усіх регіонах України: у 2022-му році банк презентував 16 нових відділень і продовжує розвиток мережі.

"Чим ширшою стає наша мережа, тим більше ресурсів ми можемо спрямовувати на задачі корпоративної соціальної відповідальності, на допомогу ЗСУ і гуманітарні потреби співвітчизників — заради перемоги робимо все можливе", — додає очільниця.

Акціонером COMINBANK є громадянин Великої Британії, Стефан Пол Пінтер. Раніше він повідомляв ЗМІ, що однією з актуальних цілей банку є також створення в Україні нових робочих місць. І ця мета успішно реалізується: за час війни до команди COMINBANKу приєдналися 126 працівників.

АТ "КОМІНБАНК" (cib.com.ua)