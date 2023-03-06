Минюст собирается конфисковать долю Ротенберга в Ocean Plaza, — СМИ

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Долю российских корпоративных прав в ТРЦ Ocean Plaza планируют конфисковать через суд, украинский владелец UDP поддерживает решение государства. Об этом сообщает Институт законодательных идей, пишет УНИАН.

3 марта 2023 года Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском к Аркадию Ротенбергу и его сыну. Речь идет о конфискации их доли корпоративных прав киевского ТРЦ Ocean Plaza. Попытки конфискации российских активов в ТРЦ по специальному механизму ведутся с конца мая 2022 года – это уже 16 иск Министерства юстиции по конфискации и четвертый – против самого Аркадия Ротенберга. Две трети акций предприятия (67%), принадлежащих иностранным владельцам, были арестованы и переданы в управление АРМА для дальнейшей продажи на аукционе.

В Институте законодательных идей сообщили, что в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены не только компании, обладающие корпоративными правами Ocean Plaza, но и украинского владельца ТРЦ – девелоперская компания UDP. По мнению специалистов, судебный процесс может быть сложным и длительным, ведь нужно установить основания для конфискации, а для этого – доказать связь российского олигарха с этими активами.

В компании UDP решения властей поддерживают: "Мы полностью поддерживаем иск Министерства юстиции относительно рассмотрения вопроса о конфискации или национализации доли в 66,65% и передачи ее в ФГИУ или другую уполномоченную государством организацию для дальнейшего управления и продажи на аукционе", — говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, весной 2022 года был наложен арест на имущество и корпоративные права Ocean Plaza. Однако за несколько месяцев суд предоставил украинскому владельцу право пользоваться помещениями для разблокирования работы ТРЦ. Все это время Ocean Plaza был закрыт – он открылся только в ноябре 2022 года, после 8 месяцев простоя.

В настоящее время торгово-развлекательным центром управляет украинский владелец, компания UDP, которой принадлежит ⅓ корпоративные права объекта. Лицам, аффилированным с Аркадием Ротенбергом, принадлежит ⅔ прав на объект – именно ее конфискации добивается Министерство юстиции.