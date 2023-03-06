Мінюст збирається конфіскувати частку Ротенберга в Ocean Plaza, — ЗМІ

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Частку російських корпоративних прав у ТРЦ Ocean Plaza планують конфіскувати через суд, український власник UDP підтримує рішення держави. Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей, пише УНІАН.

3 березня 2023 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду із позовом до Аркадія Ротенберга та його сина. Йдеться про конфіскацію їхньої частки корпоративних прав київського ТРЦ Ocean Plaza. Спроби конфіскації російських активів у ТРЦ за спеціальним механізмом ведуться з кінця травня 2022 року – це вже 16 позов Міністерства юстиції щодо конфіскації і четвертий – проти самого Аркадія Ротенберга. Дві третини акцій підприємства (67%), що належать іноземним власникам, були заарештовані та передані в управління АРМА для подальшого продажу на аукціоні.

В Інституті законодавчих ідей повідомили, що в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, до справи залучено не лише компанії, що володіють корпоративними правами Ocean Plaza, а й українського власника ТРЦ – девелоперську компанію UDP. На думку фахівців, судовий процес може бути складним і тривалим, адже потрібно встановити підстави для конфіскації, а для цього – довести зв’язок російського олігарха з цими активами.

У компанії UDP рішення влади підтримують: "Ми повністю підтримуємо позов Міністерства юстиції щодо розгляду питання про конфіскацію чи націоналізацію частки в 66,65% та передачі її в ФДМУ чи іншу уповноважену державою організацію для подальшого управління та продажу на аукціоні", — йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, навесні 2022 року було накладено арешт на майно та корпоративні права Ocean Plaza. Проте за кілька місяців суд надав українському власникові право користуватися приміщеннями для розблокування роботи ТРЦ. Весь цей час Ocean Plaza був зачинений – він відкрився лише у листопаді 2022 року, після 8 місяців простою.

Наразі торгово-розважальним центром управляє країнський власник, компанія UDP, якій належить ⅓ корпоративних прав об’єкту. Особам, афілійованим з Аркадієм Ротенбергом, належить ⅔ прав на об’єкт – саме її конфіскації домагається Міністерства юстиції.