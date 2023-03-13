Почему профессиональные шампуни не дают быстрого эффекта?

У многих эффект от применения профессиональных шампуней ассоциируется с результатом, который мы получаем после визита в салон. Они покупают такие средства, начинают пользоваться и… разочаровываются. Причина в том, что мгновенного перевоплощения волос не происходит. Как работают профессиональные шампуни и почему не надо унывать? Насколько быстро они действуют? Рассказываем в статье!

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Главные особенности профессиональных шампуней

Обычные средства для очистки волос неплохо очищают, но из-за агрессивных компонентов в составе могут провоцировать сухость, посеченность кончиков, ломкость и тусклость. Также сульфаты и подобные компоненты вредят коже головы, нарушают ее гидролипидный баланс.

В то же время профессиональные шампуни не только обеспечивают мягкое очищение, но и бережный интенсивный уход. Часто они содержат полезные натуральные компоненты, положительно влияющие на кожу головы и волосы. Это, в частности, ценные растительные масла и экстракты, аминокислоты, протеины, церамиды, минеральные комплексы. Профессиональные средства направлены на предотвращение перхоти и ломкости, восстановление, защита цвета, активация роста волос и т. д. Также они эффективно борются с зудом, чрезмерной чувствительностью, шелушением или жирностью кожи головы. Исходя из назначения можно выделить такие профессиональные шампуни:

для блеска и сияния;

для тонизирования;

для устранения перхоти и себореи;

для чувствительной кожи;

для укрепления и активации роста;

для разглаживания и дисциплинирования.

Также в линейке профессиональных средств есть шампуни для осветленных и окрашенных волос, продукты с тонирующим эффектом.

Почему профессиональный шампунь не приносит быстрого результата?

Любые косметические средства, даже самые эффективные и качественные, не могут обеспечить решение проблемы за 1-2 применения. Для этого нужен накопительный эффект. То есть, чем дольше вы пользуетесь профессиональным шампунем, тем заметнее и лучше будет результат. Во-первых, волосам нужно время, чтобы адаптироваться к новому продукту. Во-вторых, питательные вещества должны накопиться. Поэтому не следует сразу опускать руки и разочаровываться в шампуне.

Но есть причины, когда профессиональный шампунь не обеспечит желаемый эффект даже после адаптации. Рассмотрим их более подробно.

Средство не подходит по типу волос и основной проблеме. Кажется элементарным, но, возможно, этот шампунь не то, что вам нужно? Не стоит ожидать огромного объема, если мыть тонкие волосы с помощью продукта, предназначенного для вьющихся.

Вы неправильно моете голову. Да-да, это проблема многих людей, которые недостаточно тщательно смывают шампунь, не массируют кожу головы, используют слишком малое или слишком большое количество средства.

Возникла индивидуальная чувствительность к компонентам продукта. К сожалению, и такое бывает, поэтому перед покупкой косметики следует внимательно изучить состав и убедиться, что нет противопоказаний.

Слишком много термических приборов. Утюжок, фен и другие термоприборы вредят волосам. Поэтому эффективность шампуня не может проявиться в полную силу.

Что же делать, чтобы выбрать качественное средство, которое обеспечит желаемый результат и не навредит? Доверяйте надежным магазинам с сертифицированной продукцией проверенных брендов. Неплохо будет получить консультацию у трихолога или парикмахера-стилиста, который работает с профессиональными шампунями. Он поможет подобрать оптимальный вариант, учитывая ваш тип волос и основную проблему.