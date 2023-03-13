Чому професійні шампуні не дають швидкого ефекту?

У багатьох ефект від застосування професійних шампунів асоціюється з результатом, який ми отримуємо після візиту в салон. Вони купують такі засоби, починають користуватися і… розчаровуються. Причина у тому, що миттєвого перевтілення волосся не відбувається. Як працюють професійні шампуні та чому не треба засмучуватися? Наскільки швидко вони діють? Розповідаємо у статті!

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Головні особливості професійних шампунів

Звичайні доглядові засоби для очищення волосся непогано очищають, але через агресивні компоненти у складі можуть провокувати сухість, посіченість кінчиків, ламкість і тьмяність. Також сульфати і подібні компоненти шкодять шкірі голови, порушують її гідроліпідний баланс.

Натомість професійні шампуні не лише забезпечують м’яке очищення, а й дбайливий інтенсивний догляд. Часто вони містять корисні натуральні компоненти, що позитивно впливають на шкіру голови і волосся. Це, зокрема, цінні рослинні олії та екстракти, амінокислоти, протеїни, цераміди, мінеральні комплекси. Професійні засоби спрямовані на запобігання лупі та ламкості, відновлення, захист кольору, активацію росту волосся тощо. Також вони ефективно борються зі свербінням, надмірною чутливістю, лущенням або жирністю шкіри голови. Відповідно до призначення можна виділити такі професійні шампуні:

для блиску і сяяння;

для тонізування;

для усунення лупи і себореї;

для чутливої шкіри;

для зміцнення та активації росту;

для розгладження і дисциплінування.

Також у лінійці професійних засобів є шампуні для освітленого і фарбованого волосся, продукти з тонувальним ефектом.

Чому професійний шампунь не дає швидкого результату?

Будь-які косметичні засоби, навіть найефективніші та найякісніші, не можуть забезпечити вирішення проблеми за 1-2 застосування. Для цього потрібен накопичувальний ефект. Тобто, чим довше ви користуєтеся професійним шампунем, тим помітнішим і кращим буде результат. По-перше, волоссю потрібен час, щоб адаптуватися до нового продукту. По-друге, живильні речовини мають накопичитися. Тому не варто відразу опускати руки і розчаровуватися у шампуні.

Але є причини, коли професійний шампунь не забезпечить бажаного ефекту навіть після адаптації. Розглянемо їх більш детально.

Засіб не підходить за типом волосся та основною проблемою. Здається елементарним, але, можливо, цей шампунь не те, що вам потрібно? Годі й очікувати на величезний об’єм, якщо мити тонке волосся за допомогою продукту, призначеного для кучерявого.

Ви неправильно миєте голову. Так-так, це проблема багатьох людей, які недостатньо ретельно змивають шампунь, не масажують шкіру голови, використовують занадто малу або занадто велику кількість засобу.

Виникла індивідуальна чутливість до компонентів продукту. На жаль, і таке буває, тому перед покупкою косметики варто уважно ознайомитися зі складом і переконатися, що протипоказань немає.

Занадто багато термічних приладів. Вирівнювач, фен та інші термоприлади шкодять волоссю. Тому ефективність шампуню не може проявитися на повну силу.

Що ж робити, щоб обрати якісний засіб, котрий забезпечить бажаний результат і не зашкодить? Довіряйте надійним магазинам з сертифікованою продукцією перевірених брендів. Непогано буде отримати консультацію у трихолога або перукаря-стиліста, який працює з професійними шампунями. Він допоможе підібрати оптимальний варіант, враховуючи ваш тип волосся та основну проблему.