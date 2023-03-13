Нанес убытков на $60 млн: в Украину экстрадировали экс-главу ГПЗКУ Петра Вовчука

Бывшего чиновника задержали в Литве еще четыре года назад. Тогда и было принято решение об его отправке обратно в Украину, но в результате оно было обжаловано в связи с вопросом безопасности внутри страны.

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В Украину из Литвы экстрадировали экс-главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Петра Вовчука. Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве не называют имени чиновника, однако исходя из материалов украинских СМИ речь идет про Петра Вовчука и его подозревают в причастности к нанесению убытков предприятию на сумму в более 60 миллионов долларов. Теперь его экстрадировали из Литвы обратно в Украину.

Этому процессу предшествовала совместная работа детективов НАБУ и сотрудников правоохранительных органов двух стран, когда в результате чиновник был задержан в Вильнюсе. Произошло это в октябре 2019 года.

Дело Петра Вовчука: что об этом известно

Начиная с марта 2017 года подозреваемый находился розыске и после задержания по-прежнему пытался избежать наказания и подал прошение об убежище в Литве, как отмечают в НАБУ, однако получил отказ.

После принятого решения об экстрадиции бывший чиновник предпринял попытку обжалования из-за своей безопасности, так как в Украине продолжается война. После четырех лет судебного разбирательства он все же был доставлен в Украину.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера вместе с бывшими должностными лицами ГПЗКУ, среди которых и экспредседатель правления, были ответственны за организацию коррупционной схемы.

"Принадлежавшее госкомпании зерно из-за ряда субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Снабжение происходило на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн дол. США", — говорится в сообщении НАБУ.

В Украину экстрадировали экс-главу ГПЗКУ Фото: Latifundist

Напомним, 31 октября 2019 года Фокус писал, что в Литве задержали экс-главу государственной зерновой корпорации. Петра Вовчука подозревают в хищении 60 млн. долларов государственных средств.