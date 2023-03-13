Завдав збитків на $60 млн: в Україну екстрадували ексглаву ДПЗКУ Петра Вовчука

Колишнього чиновника затримали в Литві ще чотири роки тому. Тоді й було ухвалено рішення про його відправку назад в Україну, але в результаті воно було оскаржене у зв'язку з питанням безпеки всередині країни.

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В Україну з Литви екстрадували ексглаву правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Петра Вовчука. Про це йдеться в пресслужбі НАБУ.

У відомстві не називають імені чиновника, проте, виходячи з матеріалів українських ЗМІ, йдеться про Петра Вовчука. Його підозрюють у причетності до заподіяння збитків підприємству на суму понад 60 мільйонів доларів. Наразі його екстрадували з Литви назад в Україну.

Цьому процесу передувала спільна робота детективів НАБУ та співробітників правоохоронних органів двох країн, коли чиновник був затриманий у Вільнюсі. Сталося це в жовтні 2019 року.

Справа Петра Вовчука: що про це відомо

Починаючи з березня 2017 року, підозрюваний перебував у розшуку й після затримання, як і раніше, намагався уникнути покарання та подав прохання про притулок у Литві, як зазначають у НАБУ, однак отримав відмову.

Після ухваленого рішення про екстрадицію колишній чиновник зробив спробу оскарження через свою безпеку, оскільки в Україні триває війна. Після чотирьох років судового розгляду його усе ж таки доставили в Україну.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера разом із колишніми посадовими особами ДПЗКУ, серед яких і ексголова правління, були відповідальні за організацію корупційної схеми.

"Зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було доставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалося на умовах накладених платежів, що не відповідало встановленим ринковим правилам. У результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол. США", — йдеться в повідомленні НАБУ.

В Україну екстрадували ексглаву ДПЗКУ Фото: Latifundist

Нагадаємо, 31 жовтня 2019 року Фокус писав, що в Литві затримали ексглаву державної зернової корпорації. Петра Вовчука підозрюють у розкраданні 60 млн доларів державних коштів.