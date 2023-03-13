Награжденный Путиным режиссер собрался снимать кино про детей из Бахмута (фото)

Как рассказала украинская писательница Ирина Цилык, команда Александра Молочникова скрывает от потенциальных участников его проекта то, что режиссер — россиянин и еще в прошлом году снимал сериал в РФ.

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Российский режиссер Александр Молочников собрался снять в Киеве короткометражный игровой фильм про детей-сирот из Бахмута Донецкой области. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила украинская режиссерка и писательница Ирина Цилык на своей Facebook-странице.

По словам Цилык, еще в прошлом году Молочников снимал сериал в России, затем он переехал в Нью-Йорк и получил паспорт гражданина США.

"Александр Молочников планирует снимать свой игровой короткий метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом, он с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации — разрушенном доме. Вот только информация о том, что режиссер — россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников", — рассказала Цилык.

О том, что россиянин планирует снять фильм в Киеве стало известно от украинского художника Ивана Левченко, к которому Молочников обратился с предложением поработать на его проекте.

"Ваня "включил дурачка", получил сценарий и записал их аудио-разговор. По словам Молочникова, у него есть поддержка Офиса президента Украины и он получил пресс-карты для себя и оператора. (UPD Я не могу знать этого наверняка, пересказываю слова Молочникова, которые услышала своими ушами в записанном разговоре)", — пишет Цилык.

При этом, как утверждает украинская режиссерка, в сценарии россиянина много безвкусицы, но главное в этой истории то, что от потенциальных участников проекта скрывают то, что режиссер игрового фильма — россиянин.

"Почему я решила, что потенциальные участники этого не знают? После моего предыдущего поста мне написала в приват одна из таких шокированных мам. Она понятия не имела, для кого снимает актерские пробы. Позже моя приятельница кастинг-директор написала мне, что получила такую же информацию от другой мамы. То есть это не ошибка, а тенденция", — рассказала Ирина Цилык.

Александр Молочников попросил украинцев написать истории о детях войны

22 февраля Александр Молочников в своем Instagram обратился к украинским подписчикам, с просьбой отправить ему истории о детях, которые пострадали от российской агрессии.

"Дорогие Украинские подписчики ! Напишите, пожалуйста, о детях в этот страшный год. Простите, если кого-то оскорбить такая просьба, но мне действительно очень важно, да и не только мне, послушать Ваши истории об их восприятии этого ада. Реакции, парадоксы, любые мелочи, взрослые поступки, детская наивность. Только напишите не общие слова, а описания конкретных, пусть даже незначительных эпизодов (в подробностях). Понимаю, что это тяжело, но буду Вам очень признателен за истории детей на войне", — написал Молочников.

Кто такой Александр Молочников?

Александр Молочников — 30-летний российский актер и режиссер, уроженец Санкт-Петербурга. С 2012 года снимался в Московском художественном театре имени А.П. Чехова. В 2020 году участвовал в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1". Снял несколько кинофильмов и сериалов, последний, "Монастырь" — в 2022 году.

Примечательно, что в 2017 году Александр Молочников получил премию от президента РФ Владимира Путина "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства".