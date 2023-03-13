Нагороджений Путіним режисер зібрався знімати кіно про дітей із Бахмута (фото)

Як розповіла українська письменниця Ірина Цілик, команда Олександра Молочникова приховує від потенційних учасників його проєкту те, що режисер – росіянин і ще торік знімав серіал у РФ.

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Російський режисер Олександр Молочников зібрався зняти у Києві короткометражний ігровий фільм про дітей-сиріт із Бахмуту Донецької області. Про це у понеділок, 13 березня, повідомила українська режисерка та письменниця Ірина Цілик на своїй Facebook-сторінці.

За словами Цілик, ще минулого року Молочников знімав серіал у Росії, потім він переїхав до Нью-Йорка і отримав паспорт громадянина США.

"Олександр Молочников планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей із Бахмута найближчими днями під Києвом, він із оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації — зруйнованому будинку. Ось тільки інформація про те, що режисер — росіянин чомусь переважно приховується від потенційних учасників", — розповіла Цілик.

Про те, що росіянин планує зняти фільм у Києві, стало відомо від українського художника Івана Левченка, до якого Молочников звернувся з пропозицією попрацювати у його проєкті.

"Ваня "включив дурня", отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. За словами Молочникова, у нього є підтримка Офісу президента України і він отримав прескартки для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочникова, які почула своїми вухами у записаній розмові)", — пише Цілик.

При цьому, як стверджує українська режисерка, у сценарії росіянина багато несмаку, але головне в цій історії те, що потенційні учасники проєкту приховують те, що режисер ігрового фільму — росіянин.

"Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього постк мені написала в приват одна із таких шокованих мам. Вона гадки не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директор написала мені, що отримала таку саму інформацію від іншої мами. Тобто, це не помилка, а тенденція", — розповіла Ірина Цілик.

Олександр Молочников попросив українців написати історії про дітей війни

22 лютого Олександр Молочников у своєму Instagram звернувся до українських підписників із проханням відправити йому історії про дітей, які постраждали від російської агресії.

"Дорогі українські підписники! Напишіть, будь ласка, про дітей у цей страшний рік. Вибачте, якщо когось образить таке прохання, але мені справді дуже важливо, та й не тільки мені, послухати Ваші історії про їхнє сприйняття цього пекла. Реакції, парадокси, будь-які дрібниці, дорослі вчинки, дитяча наївність. Тільки напишіть не загальні слова, а описи конкретних, нехай навіть незначних епізодів (у подробицях). Розумію, що це важко, але буду Вам дуже вдячний за історії дітей на війні", — написав Молочников.

Хто такий Олександр Молочников?

Олександр Молочников — 30-річний російський актор і режисер, уродженець Санкт-Петербурга. З 2012 року знімався у Московському художньому театрі імені О.П. Чехова. У 2020 році брав участь у шоу "Танці із зірками" на телеканалі "Росія-1". Зняв декілька кінофільмів та серіалів, останній "Монастир" — у 2022 році.

Примітно, що у 2017 році Олександр Молочников отримав премію від президента РФ Володимира Путіна "за заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва".