КонкордБанк помог ВСУ на 104 млн гривен

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Украинский банк ConcordBank за год войны перечислил на нужды ВСУ и благотворительные проекты для защиты Украины более 104 млн грн. Об этом сообщил глава Правления АКБ Конкорд Юрий Задоя, говорится на сайте банка.

"Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли", — рассказал Задоя.

Благодаря этому выполнено около 250 запросов от военных подразделений. Защитникам передали несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы.

Банк также профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, помог приобрести два украинских БПЛА "Чаклун", а также "Кажан".

Кроме того, по итогам работы в прошлом году банк Конкорд получил статус крупного налогоплательщика.

"ConcordBank уплатил государству более 151 млн грн: 141 млн грн налогов и почти 10,7 млн грн обязательных взносов и сборов в бюджет. По результатам 2022 года ConcordBank был переведен из учета обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков. Для нас это тоже маркер успешности", — сообщил Юрий Задоя.

По его словам, банковская система является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт важно держать".

В 2022 году Конкорд Банк \ ConcordBank вошел в список "25 ведущих банков Украины во время войны" (Financial Club), где занял 15 место среди коммерческих и государственных банков в Украине, которые оценивались в исследовании по более чем 100 показателям.