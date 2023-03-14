КонкордБанк допоміг ЗСУ на 104 млн гривень

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Український банк ConcordBank за рік війни перерахував на потреби ЗСУ і на благодійні проєкти для захисту України понад 104 млн грн. Про це повідомив голова Правління АКБ Конкорд Юрій Задоя, йдеться на сайті банку.

"Підтримка ЗСУ стала головним напрямом благодійності, у деякі місяці ми спрямовували на це до 50% прибутку", — розповів Задоя.

Завдяки цьому виконано майже 250 запитів від військових підрозділів. Захисникам передали кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо.

Банк також профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, допоміг придбати два українські БПЛА "Чаклун", а також "Кажан".

Крім того, за підсумками роботи у минулому році банк Конкорд отримав статус великого платника податків.

"ConcordBank сплатив державі понад 151 млн грн: 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету. За результатами 2022 року ConcordBank було переведено з обліку звичайної податкової до Офісу великих платників податків. Для нас це також маркер успішності", — повідомив Юрій Задоя.

За його словами, банківська система є стратегічно важливою сферою, тому цей "фронт важливо тримати".

У 2022 році Конкорд Банк\ConcordBank увійшов до списку "25 провідних банків України під час війни" (Financial Club), де посів 15-е місце серед комерційних і державних банків в Україні, які оцінювалися в дослідженні за понад 100 показниками.