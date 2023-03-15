Адвокат считает абсурдом обвинения экс-замминистра обороны Шаповалова в закупке амуниции в странах НАТО

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По словам адвоката Сергея Митюрина, старшего партнера адвокатского объединения Lawyers Alliance, в подозрении, выдвинутом ГБР бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, ни словом не упоминается громкий "яичный" скандал. В настоящее время, согласно постановлению Печерского суда Киева, Шаповалову инкриминируется "препятствование деятельности ВСУ". По мнению следователей и судьи, это препятствие со стороны экс-заместителя министра состоит в том, что Минобороны в первые дни полномасштабного вторжения закупило амуницию для Вооруженных Сил в странах НАТО без соблюдения украинских стандартов качества. Защитник Вячеслава Шаповалова считает это абсолютным абсурдом. О подробностях дела он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф".

Подозрение базируется на 9 фактах закупки шлемов, бронежилетов и обуви у 9 компаний, расположенных в странах НАТО. Некоторые партии этих товаров общей стоимостью около 1 млрд грн оказались некачественными. Шаповалову инкриминируется то, что условия контроля качества отсутствовали в договорах с иностранными поставщиками.

"Проблема в том, что никто не стал бы работать с нашим Министерством обороны, потому что иностранные компании имеют свои стандарты качества", — объясняет Митюрин. Все компании имели сертификаты НАТО, так что не было оснований сомневаться в качестве.

Обязательный пункт о качестве был довоенным требованием, когда закупки осуществлялись через систему "Прозорро" и только на территории Украины.

"С 24 февраля нужно было закупать многое и очень быстро. А главное, что необходимая продукция была за рубежом. Как известно, Кабинетом Министров был принят определенный ряд постановлений, упрощавших закупки, чтобы ускорить их", — продолжает адвокат.

К тому же, по словам Митюрина, закупленные товары, признанные некачественными, на фронт и вообще в использование армией не попали.

"Следствие посчитало, что его умысел заключался в том, что продукции ненадлежащего качества было почти на миллиард гривен, и именно так он препятствовал ВСУ, потому что эти деньги могли быть использованы на что-то качественное", — добавляет адвокат.

Но компании-производители некачественную продукцию возмещают, рассказал Митюрин: "Да, возвращают деньги или привозят другую продукцию на замену".

Напомним, 24 января министр обороны Украины Алексей Резников поддержал прошение Вячеслава Шаповалова о его увольнении на фоне скандала с закупкой МО продуктов питания. Он также добавил, что озвученные обвинения против его заместителя необоснованны и безосновательны.