Адвокат вважає абсурдом звинувачення ексзаступника міністра оборони Шаповалова у закупівлі амуніції в країнах НАТО

Related video

За словами адвоката Сергія Мітюріна, старшого партнера адвокатського об’єднання Lawyers Alliance, у підозрі, що висунута ДБР колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову, жодним словом не згадується гучний "яєчний" скандал. Наразі, за ухвалою Печерського суду Києва, Шаповалову інкримінується "перешкоджання діяльності ЗСУ". На думку слідчих і судді, це перешкоджання з боку ексзаступника полягає в тому, що Міноборони у перші дні повномасштабного вторгнення закупило амуніцію для Збройних Сил в країнах НАТО без дотримання українських стандартів якості. Захисник В’ячеслава Шаповалова вважає це цілковитим абсурдом. Про деталі справи він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає "Телеграф".

Як пише видання, підозра базується на 9 фактах закупівлі шоломів, бронежилетів та взуття у 9 компаній, розташованих у країнах НАТО. Деякі партії цих товарів загальною вартістю близько 1 млрд грн виявилися неякісними. Шаповалову інкримінується, що саме умови контролю якості були відсутні у договорах з іноземними постачальниками.

"Проблема у тому, що ніхто не став би працювати з нашим Міністерством оброни, бо іноземні компанії мають свої стандарти якості", — пояснює Мітюрін. Всі компанії мали сертифікати НАТО, тому не було підстав сумніватися у якості.

Обов’язковий пункт про якість був довоєнною вимогою, коли закупівлі здійснювалися через систему "Прозорро" і тільки на території України.

"З 24 лютого потрібно було закуповувати багато чого і дуже швидко. А головне те, що необхідна продукція була за кордоном. Як відомо, Кабінетом Міністрів було ухвалено певну низку постанов, які спрощували закупівлі, аби пришвидшити їх", — продовжує адвокат.

До того ж, за словами Мітюріна, закуплені товари, які були визнані неякісними, на фронт та й взагалі у використання армією не потрапили.

"Слідство порахувало, що його умисел полягав у тому, що продукції неналежної якості було майже на мільярд гривень і саме так він перешкоджав ЗСУ, бо ці гроші могли б бути використані на щось якісне", — додає адвокат.

Але компанії-виробники неякісну продукцію відшкодовують, розповів Мітюрін: "Так, повертають гроші або привозять іншу продукцію на заміну".

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення на тлі скандалу із закупівлею МО продуктів харчування. Він також додав, що озвучені звинувачення проти його заступника є необґрунтованими та безпідставними.