В Черновцах мужчина с гранатой в суде угрожает подорвать себя: что известно (видео)

По данным местных СМИ, рядом находится одна из школ и дети были вынуждены спуститься в подвал из-за угроза подрыва.

Related video

В Черновцах мужчина принес гранату в помещение апелляционного суда и угрожает ее взорвать. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось оцепить центр города. Об этом сообщает местное издание "Чернівецький промінь".

В центре Черновцы по улице Эминеску мужчина зашел в здание апелляционного суда и начал угрожать взорвать гранату. На место сразу же вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили близлежащие улицы. Так как рядом находится одна из школ, было принято решение отправить детей в подвал ради их же безопасности.

Мужчина в Черновцах с гранатой: что этому предшествовало

По предварительным данным перед этим в здании апелляционного суда рассматривалось дело гражданина Украины. Он не смог себя оправдать и поэтому был вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы.

Его отец не смог смириться с этим, поэтому взял гранату и отправился в учреждение. Он угрожает подорвать себя, если приговор не будет изменен.

В местной полиции подтвердили факт инцидента со взрывчаткой, однако разглашать подробности не спешат.

Напомним, 28 февраля 2020 года в Одессе подсудимый пронес гранату в суд и угрожал себя подорвать. Находясь в клетке для подсудимых он достал взрывоопасное устройство, выдернул чеку и потребовал присутствия на заседании прокурора области.

25 октября 2019 года в Харькове произошла стрельба возле супермаркета, стрелок хотел подорвать себя. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу, а второму медики оказали медицинскую помощь.