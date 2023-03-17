У Чернівцях чоловік із гранатою у суді погрожує підірвати себе: що відомо (відео)

За даними місцевих ЗМІ, поряд знаходиться одна зі шкіл і діти були змушені спуститися до підвалу через погрозу підриву.

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У Чернівцях чоловік приніс гранату до приміщення апеляційного суду та погрожував її підірвати. Співробітникам правоохоронних органів довелося оточити центр міста. Про це повідомляє місцеве видання "Чернівецький промінь".

У центрі Чернівців на вулиці Емінеску чоловік зайшов у будівлю апеляційного суду та почав погрожувати що підірве гранату. На місце одразу ж викликали співробітників правоохоронних органів, які оточили довколишні вулиці. Так як поряд знаходиться одна зі шкіл, було прийнято рішення відправити дітей до підвалу заради їхньої ж безпеки.

Чоловік у Чернівцях із гранатою: що цьому передувало

За попередніми даними, перед цим у будівлі апеляційного суду розглядалася справа громадянина України. Він не зміг себе виправдати і тому було винесено вирок у вигляді 5 років позбавлення волі.

Його батько не зміг змиритися з цим, тому взяв гранату і вирушив до закладу. Він погрожує підірвати себе, якщо вирок не буде змінено.

У місцевій поліції підтвердили факт інциденту із вибухівкою, проте розголошувати подробиці не поспішають.

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року в Одесі підсудний проніс гранату до суду та погрожував себе підірвати. Коли він був в клітці для підсудних, він дістав вибухонебезпечний пристрій, висмикнув чеку і зажадав присутності на засіданні прокурора області.

25 жовтня 2019 року у Харкові сталася стрільба біля супермаркету, стрілець хотів підірвати себе. Внаслідок перестрілки один із них помер дорогою до лікарні, а другому медики надали медичну допомогу.