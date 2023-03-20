Фигурант базы "Миротворец" Добродомов претендует на место в совещательном органе при Минобороны, — СМИ

Михаил Макарук утверждает, что именно Добродомов передал "4-й канал" в собственность ликвидированному нардепу-коллаборанту, агенту ФСБ Алексею Ковалеву.

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Министерство обороны опубликовало перечень кандидатов, которые подались в общественный антикоррупционный орган при Министерстве. Участие в национальном отборе принимает экс-нардеп Дмитрий Добродомов. Об этом сообщил представитель InformNapalm Михаил Макарук в своем блоге на Цензор.Нет, передает УНИАН.

"Этот "товарищ" имеет очень плодотворный опыт сотрудничества с российскими пропагандистами и спецслужбами! Напомню, что в 2015-2016 годах патриотические хакеры взломали переписку ряда российских пропагандистов, которые координировали свою работу со спецслужбами немытой. Среди этих пропагандонов отдельно выделялась российская продюсер и журналистка Мария Столярова. Среди политиков, которых информационно курировала Столярова был и Дмитрий Добродомов!" — отметил Макарук.

В переписки есть неоднократные упоминания того, что именно Столярова обеспечивает его пиар, равно как и пиар "Оппоблока". Очевидно, именно такую задачу перед ней ставили российские спецслужбы. А Дмитрий Добродомов за связи с "фсбэшными" журналистами был добавлен в базу "Миротворца", сообщил Михаил.

"Теперь этот контактер с российскими пропагандонами в погонах рвется в антикоррупционный совет при Министерстве обороны. В орган, который будет контролировать прозрачность закупок. Как Добродомов будет распоряжаться информацией, полученной в МО? Не будет ли сливать ее своим российским друзьям и подругам? Призываю МО и контрразведку СБУ не допустить инфильтрации подобного человека в аппарат Министерства!" — обратился Михаил Макарук к силовикам.

Он также добавляет, что именно Добродомов передал "4-й канал" в собственность ликвидированному нардепу-коллаборанту, агенту ФСБ Алексею Ковалеву.