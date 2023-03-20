Фігурант бази "Миротворець" Добродомов претендує на місце в дорадчому органі при Міноборони, — ЗМІ

Михайло Макарук стверджує, що саме Добродомов передав "4-й канал" у власність ліквідованому нардепу-колаборанту, агенту ФСБ Олексію Ковальову.

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Міністерство оборони опублікувало перелік кандидатів, які подалися до громадського антикорупційного органу при міністерстві. Участь в національному відборі бере екснардеп Дмитро Добродомов. Про це повідомив представник InformNapalm Михайло Макарук у своєму блозі на Цензор.Нет, передає УНІАН.

"Цей "товариш" має дуже плідний досвід співпраці з російськими пропагандистами та спецслужбами! Нагадаю, що в 2015-2016 роках патріотичні хакери зламали переписку низки російських пропагнандонів, які координували свою роботу з спецслужбами немитої. Серед цих пропагандонів окремо вирізнялася російська продюсерка та журналістка Марія Столярова. Серед політиків, яких інформаційно курувала Столярова був і Дмитро Добродомов!" — зазначив Макарук.

В зламі листування є неодноразові згадки того, що саме Столярова забезпечує його піар, так само як і піар "Оппоблоку". Вочевидь, саме таке завдання перед нею ставили російські спецслужби. А Дмитро Добродомов за зв’язки з "фсбешними" журналістами був доданий до бази "Миротворця", повідомив Михайло.

"Тепер цей контактер з російськими пропагандонами в погонах рветься до антикорупційної ради при Міністерстві оборони. В орган, який буде контролювати прозорість закупівель. Як Добродомов буде розпоряджатися інформацією, отриманою в МО? Чи не буде зливати її своїм російським друзям та подругам? Закликаю МО та контррозвідку СБУ не допустити інфільтрації подібної людини в апарат Міністерства!" — звернувся Михайло Макарук до силовиків.

Він також додає, що саме Добродомов передав "4-й канал" у власність ліквідованому нардепу-колаборанту, агенту ФСБ Олексію Ковальову.