Начинаем дачный сезон

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На дворе уже календарная весна, а это значит, что настала пора начинать дачный сезон!

Пока на улице еще достаточно прохладно, самое время подготовить свой участок к приходу настоящего весеннего тепла.

Первым делом надо осмотреть растения, которые зимовали на участке. Возможно некоторые нужно пересадить, спилить старые ветви.

Далее советуем очистить сад от прошлогодних опавших листьев, веток и всего, что успело накопиться за зиму. Проверить и освежить технические сооружения в своем саду.

Кстати, следует отказаться от сжигания сухой травы, веток и подобных органических отходов. Это опасно для здоровья и вредно для окружающей среды. Вместо этого лучше выкопать компостную яму, куда складывать садовый мусор для будущего удобрения.

Следующим шагом является проверка садового инвентаря. Ведь исправные и качественные садовые инструменты являются залогом высокой производительности и безопасности труда. Проведите ревизию, старые и вышедшие из строя инструменты выбросьте, составьте список необходимого инвентаря, который надо докупить.

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Старт нового дачного сезона — прекрасная возможность обновить уже привычный вид участка. Здесь помогут не только идеи ландшафтного дизайна, но и смена садовой мебели, обустройство по новому зоны отдыха.

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В случае заблаговременного планирования всех необходимых мероприятий, работа в саду не застанет вас врасплох, а дачные хлопоты будут приносить только удовольствие.