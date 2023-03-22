Розпочинаємо дачний сезон

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На дворі вже календарна весна, а це означає, що настав час розпочинати дачний сезон!

Поки що на вулиці ще досить прохолодно, саме час підготувати свою ділянку до приходу справжнього весняного тепла.

Насамперед треба оглянути рослини, які зимували на ділянці. Можливо, деякі потрібно пересадити, спиляти старі гілки.

Далі радимо очистити сад від торішнього опалого листя, гілок і всього, що встигло накопичитися за зиму. Перевірити та освіжити технічні споруди у своєму саду.

До речі, слід відмовитися від спалювання сухої трави, гілок та подібних органічних відходів. Це небезпечно для здоров'я та шкідливо для довкілля. Натомість краще викопати компостну яму, куди складати садове сміття для майбутнього добрива.

Наступним кроком є перевірка садового інвентарю. Адже справні та якісні садові інструменти є запорукою високої продуктивності та безпеки праці. Проведіть ревізію, старі інструменти, що вийшли з ладу, викиньте, складіть список необхідного інвентарю, який треба докупити.

Найкраще садовий інвентар купувати у перевірених магазинах, де продавці відповідають за якість та дають гарантію на товар. Одним із таких магазинів є магазин товарів для життя — wellamart.ua. Саме тут ви знайдете величезний вибір товарів для саду та городу. Це різноманітні шланги для поливу, теплиці, секатори, пили, складані лопати, системи крапельного поливу, плантатори-вирощувачі овочів, оприскувачі та багато іншого.

Старт нового дачного сезону — чудова можливість оновити вже звичний вигляд ділянки. Тут допоможуть не лише ідеї ландшафтного дизайну, а й зміна садових меблів, облаштування по новій зоні відпочинку.

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Не забувайте, що тепла пора року – це рай для різних комах та шкідників, які часом заважають насолоджуватися дачними справами. Тому заздалегідь подбайте про спеціальних відлякувачів. Їх ви також знайдете на сайті wellamart.ua.

У разі завчасного планування всіх необхідних заходів, робота в саду не застане вас зненацька, а дачний клопіт буде приносити тільки задоволення.