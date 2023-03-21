Ноутбуки – практичные помощники современного человека

Related video

Переносные персональные компьютеры давно знакомы пользователям. Они называются ноутбуками, которые могут применяться для развлечений, работы, отдыха и выполнения простых задач разного типа. Устройства отличаются компактностью, небольшим весом и достаточной производительностью под определенные условия. На выбор есть немалое количество предложений, чтобы найти достойное решение.

Техника отличается размером экрана, производительностью, наличием дополнительных функций и возможностей. Анализируя Ноутбуки необходимо сделать выбор в пользу конкретного бренда и серии. Также определяется диагональ экрана, тип матрицы, характеристики процессора, видеокарты, объем оперативной памяти и многое другое.

Производительность

Практически все современные ноутбуки включают в себя процессоры Intel и AMD, а для техники Apple есть особая разработка. Наиболее продаваемые устройства оснащаются следующими процессорами:

· AMD Ryzen 3;

· AMD Ryzen 7;

· Intel Core i5;

· Intel Core i7.

Количество ядер не будет лишним оценить. Средние и простые задачи выполняются на устройствах, где от 2 до 4 ядер. Мультимедийные устройства должны оснащаться как минимум 6-8 ядрами.

В паре с процессором необходимый уровень производительности гарантирует оперативная память. Минимальное значение 4 Гб оптимальное для серфинга в интернете и решения простых задач. Для офисного ноутбука подходит 8 Гб, а объем на 16 Гб идеально подойдет для реализации продуктивных проектов. Объем 34-64 Гб устанавливается в игровых ноутбуках или таких, где необходима обработка графики.

Накопители

Идеальным вариантом является твердотельный накопитель SSD, но кроме него в формате комбинирования может устанавливаться также HDD. Объем диска от 500 Гб до 2 Тб и выбор зависит от индивидуальных предпочтений.

Дополнительные особенности

Среди оригинальных фишек можно отметить защиту клавиатуры от воздействия влаги и воды. Это актуально в ситуациях, когда устройство будет эксплуатироваться в сложных условиях. Гибкий экран выглядит довольно стильно и современно. Защищенный корпус также может стать отличным решением в ситуациях, когда на устройство происходит постоянное воздействие разных факторов.

Подсветка клавиатуры не только улучшает внешний вид, но и упрощает использование ноутбука в ночное время. Сенсорный дисплей позволит работать с ноутбуком как с планшетом. Сканер отпечатков пальцев гарантирует быструю разблокировку устройства.