Ноутбуки – практичні помічники сучасної людини

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Переносні персональні комп'ютери давно знайомі користувачам. Вони називаються ноутбуками, які можуть застосовуватись для розваг, роботи, відпочинку та виконання простих завдань різного типу. Пристрої відрізняються компактністю, невеликою вагою та достатньою продуктивністю під певні умови. На вибір є чимало пропозицій, щоб знайти гідне рішення.

Техніка відрізняється розміром екрану, продуктивністю, наявністю додаткових функцій та можливостей. Аналізуючи ноутбуки необхідно зробити вибір на користь конкретного бренду та серії. Також визначається діагональ екрану, тип матриці, характеристики процесора, відеокарти, обсяг оперативної пам'яті та багато іншого.

Продуктивність

Практично всі сучасні ноутбуки включають процесори Intel і AMD, а для техніки Apple є особлива розробка. Найпопулярніші пристрої оснащуються такими процесорами:

· AMD Ryzen 3;

· AMD Ryzen 7;

· Intel Core i5;

· Intel Core i7.

Кількість ядер не зайве оцінити. Середні та прості завдання виконуються на пристроях, де від 2 до 4 ядер. Мультимедійні пристрої мають оснащуватися щонайменше 6-8 ядрами.

У парі із процесором необхідний рівень продуктивності гарантує оперативна пам'ять. Мінімальне значення 4 Гб оптимальне для серфінгу в інтернеті та вирішення простих завдань. Для офісного ноутбука підходить 8 Гб, а об'єм на 16 Гб ідеально підійде для реалізації продуктивних проєктів. Об'єм 34-64 Гб встановлюється в ігрових ноутбуках або в таких, де необхідна обробка графіки.

Накопичувачі

Ідеальним варіантом є твердотільний накопичувач SSD, але, крім нього, у форматі комбінування може встановлюватися також HDD. Об'єм диска від 500 Гб до 2 Тб та вибір залежить від індивідуальних переваг.

Додаткові особливості

Серед оригінальних фішок можна відзначити захист клавіатури від впливу вологи та води. Це актуально у ситуаціях, коли пристрій експлуатуватиметься у складних умовах. Гнучкий екран виглядає досить стильно та сучасно. Захищений корпус також може стати відмінним рішенням у ситуаціях, коли на пристрій відбувається постійна дія різних факторів.

Підсвічування клавіатури не тільки покращує зовнішній вигляд, але й полегшує використання ноутбука в нічний час. Сенсорний дисплей дозволить працювати з ноутбуком як із планшетом. Сканер відбитків пальців гарантує швидке розблокування пристрою.