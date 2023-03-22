Дела против Шаповалова и Пивоварского отбивают желание работать на государство, – эксперт

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Обвинения по примеру тех, которые выдвигаются против экс-замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова или бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, могут стать катастрофой для Украины, потому что отбивают желание работать на государство. Об этом пишет в своем блоге управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, передают "Факты".

Он, в частности, обращает внимание на то, как продолжается история с Шаповаловым, которого в феврале взяли под стражу по ходатайству ДБР. Как выяснилось, на днях было обнародовано решение суда, согласно которому Шаповалову вообще не инкриминируется коррупционная статья.

Сторона обвинения и следователи указывают, что у Шаповалова возник "корыстный умысел" осуществить закупки бронежилетов для ВСУ, не включив в контракты пункт о качестве товаров. Речь идет о закупках, которые начались сразу после 24.02.2022, когда численность ВСУ стремительно выросла в разы и всех нужно было экипировать.

Загородний обращает внимание, что в определении суда упоминаются 9 эпизодов закупок у 9 компаний, каждая из которых базируется в странах НАТО. Все компании имели сертификаты НАТО, поэтому у Шаповалова, как и у МО в целом, не было оснований сомневаться в качестве.

По его информации, качественные товары – это львиная доля тогдашних поставок – сейчас используются ВСУ. Те, которые были признаны некачественными, не использовались армией ни минуты и сейчас возвращаются поставщикам.

Он считает, что антикоррупционные органы в таких делах "заворачивают куда-то не туда и порождают свой диктат". "Вырисовывается главная идеология этого диктата: занимаете высокий государственный пост, принимаете быстрые, нестандартные или реформаторские решения – бойтесь быть арестованными, статья найдется", – пишет Загородний.

То, что это тенденция, говорит и дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского, который начал реформу Укрзализныци, сформировал для нее Правление и Наблюдательный совет; начал систему финансирования дорожного хозяйства, а в результате получил подозрение от НАБУ и САП.

"Кто умный пойдет на государственный пост что-то менять в этой стране, если заранее будет знать, что его посадят?", – отмечает управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Он также подчеркнул, что это особенно опасно для сферы обороны, когда чиновники будут бояться брать на себя ответственность и это будет угрожать доставке оружия или другого военного оборудования.